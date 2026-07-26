Havonta 200 hajléktalanon segít a vetkőzésből szerzett pénzen a felnőttfilmes

Nem akármilyen karrierutat járt be a texasi Houstonban élő Abby Rose: eleinte tengerészgyalogos volt, majd miután leszerelt, egyre jelentősebb anyagi gondjai adódtak. Végül elkezdett vetkőzni, és ezzel egyre nagyobb sikereket ért el online. A felnőttfilmes manapság van, hogy akár 50 ezer dollárt (16 millió forintot) is megkeres egy hónapban, így tud adózni régi szenvedélyének, a jótékonyságnak.

A felnőttfilmes Abby Rose havonta segíti a hajléktalanokat

Fotó: YouTube

Százával segíti a hajléktalanokat a felnőttfilmes

Abby Rose elárulta a Daily Starnak: saját családi tapasztalatai miatt érinti érzékenyen a hajléktalanság témája.

"A testvérem fiatal kora óta küzd a mentális egészségével, valamint a drogfüggőséggel. Elsőkézből láttam, milyen könnyen kicsúszik valaki alól a talaj. Ha látsz valakit, akit szeretsz, és átmegy mindezen, az megváltoztat" - magyarázta, hozzátéve: "Az emberek elítélik azokat, akik az utcán élnek, de csak a legritkább esetben tudják, hogy kerültek oda. Nem mindig tudsz segíteni, ha valaki nem akarja, hogy segíts neki. Főleg, ha mentális betegségek is közbeszólnak. De mindenkinek jár víz. Mindenkinek jár étel. És mindenkinek jár egy biztonságos hely, ahol aludhat."

Épp ezért a felnőttfilmes Abby Rose havonta vesz vizet, ételt és takarókat hajléktalanoknak. Számítása szerint egy átlagos hónapban 50-200 hajléktalanon segítenek ezekkel az adományokkal. Épp emiatt nem zavarja, ha megítélik azt, ahogy él, és ahogy keresi a kenyerét. Tudja, hogy számít, amit csinál, és neki ennyi elég. "Az emberek elítélhetnek azért, amiből élek, ha akarnak. De minden egyes alkalommal, ha valakinek adok egy palack vizet, a testvéremre gondolok. És remélem, valaki ugyanezt megteszi neki is" - jelentette ki.