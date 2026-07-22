A korábbi felnőttfilmes sztár egymillió dollárt tett fel Spanyolországra – ennyit nyert vele

Mia Khalifa számára tökéletesen alakult a 2026-os labdarúgó-világbajnokság fináléja. Nemcsak a kedvenc csapata, Spanyolország emelhette magasba a trófeát Argentína legyőzésével, hanem ő maga is elképesztő összeget nyert a mérkőzés után – írja a New York Post.
Nem volt kérdés, melyik csapatnak drukkol
A korábbi felnőttfilmes színészből lett influenszer 1 millió dollárt (csaknem 320 millió forintot) tett fel arra, hogy Spanyolország nyeri a világbajnokságot.
A merész fogadás bejött, így 650 ezer dollárt, vagyis közel 210 millió forintot kaszált.
A 33 éves médiaszemélyiség hamar elújságolta a nagy sikerét. A döntő után az Instagramon osztotta meg a nyertes szelvényét egy válogatással, amelyben a világbajnokságon készült fotói is helyet kaptak.
Hittem bennük, és nagyot nyertem. Annyira büszke vagyok az otthonomra, Spanyolországra, pedig egy csepp spanyol vér sincs bennem
– írta a bejegyzésében.
Khalifa az egész világbajnokság alatt feltűnő jelenség volt a lelátókon. Már az Egyesült Államok Paraguay elleni nyitómérkőzésén is sokan kiszúrták, a döntőre pedig Lamine Yamal Barcelona-mezében érkezett.
Nemcsak Spanyolországnak szurkolt, hanem Argentína vereségének is. Egy korábbi interjúban a korábbi felnőttfilmes sztár azt mondta:
Kizárólag azért drukkolok Argentína ellen, mert egyszerűen élvezem, ha utálhatok!
A vb végül minden szempontból úgy alakult, ahogy szerette volna: Spanyolország világbajnok lett, ő pedig egyetlen fogadással, több mint 200 millió forinttal gazdagodott.