6 kör kemoterápiát kapott tévesen egy 12 éves kislány

Egy kislány hat kemoterápiás kezelést szenvedett el feleslegesen, miután félrediagnosztizálták egy autoimmun betegséggel. A 12 éves Faye Condonnal először ötéves korában közölték vele, hogy juvenilis dermatomiozitiszben (JDM) szenved, miután édesanyja, Christina Condon észrevette, hogy nem fut és ugrik olyan jól, mint a vele egykorú gyerekek. Azonban a diagnózist családja nem fogadta el, és további vizsgálatokat követeltek.

6 kemoterápiás kezelést kapott a kislány, miközben félrediagnosztizálták az orvosok. (Képünk illusztráció) Fotó: Zakir Rushanly/pexels

6 kemoterápiás kezelést kapott a kislány, miközben félrediagnosztizálták az orvosok

Hét kimerítő év, hat kemoterápiás kúra, otthoni injekciók és egy izombiopszia után Faye-t végül a Great Ormond Street Kórházba (GOSH) küldték, ahol 2-es típusú Emery-Dreifuss-izomdisztrófiát (EDMD) diagnosztizáltak nála. Bár családja végre választ kapott, kiderült, hogy gyógymód nincsen a betegségre.

Egész gyermekkorát kórházban töltöttük, nem voltunk nyaralni, és nincs kerekesszékkel megközelíthető házunk vagy autónk, mivel azt mondták, hogy meg fog gyógyulni. Ha hét évvel ezelőtt, amikor Faye járni tudott, helyes diagnózist kaptunk volna, elmehettünk volna nyaralni, és élményeket szerezhettünk volna vele, mielőtt kerekesszékbe került

- mondta édesanyja.

2019 márciusában Christina úgy döntött, hogy kórházba viszi Faye-t, mivel érezte, hogy valami komoly baj van a fejlődésével. Ezt követően a Bristol Gyermekkórházba (BCH) utalták, ahol az orvosok előzetes vizsgálatokat végeztek.

Először csípőfájdalom és súlyemelő képesség hiánya miatt vittem el, és tudtuk, hogy valami nincs rendben, de az orvosok nem látták azt, amit én szülőként láttam.

Az orvosok szinte csak különböző gyógyszereket dobtak a családhoz, amelyek nem segítettek a kislány helyzetén.

2019 októberében kategorikusan közölték velünk, hogy nem izomdisztrófiáról van szó, de biztos vagyok benne, hogy az orvos egy reumatológiai betegségbe akarta besorolni.

Minden autoimmun betegségre vonatkozó teszt negatív volt, még izombiopsziát is végeztek rajta, ami veleszületett izombetegségre mutatott, nem autoimmun betegségre, de ezt figyelmen kívül hagyták az orvosok. 2019 novemberében kapta meg a JDM diagnózisát.