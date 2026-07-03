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fentanil

80 üvegfiola fentanilt loptak el egy olasz kórházból

1 órája
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A kórházat vizsgálat alá helyezték. A lopott fentanilt egy különlegese rendőrségi egység keresi.
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fentanillopáskórház

Az olasz kormány pénteken bejelentette, hogy 80 üvegfiola fentanilt loptak el egy római kórházból. A szintetikus opioid biztonságának védelméért felelős személyek felelőtlen magatartását elítélte az államvezetés. A lopás pontos időpontját nem osztották meg.

80 fiola fentanilnak veszett nyoma
80 fiola fentanilnak veszett nyoma. Fotó: Illusztráció/Unsplash

80 fiola fentanilnak veszett nyoma

A Reuters szerint a római Izraelita Kórházból ellopott fiolák elegendőek voltak akár 20 000 adag illegális fogyasztásra szánt gyógyszer elkészítéséhez.

Alfredo Mantovano, a Miniszterek Tanácsának titkára pénteken rendkívüli ülést tartott a kormány székházában az ügyben. Mindeközben egészségügyi ellátással kapcsolatos bűncselekményekre szakosodott rendőrségi egységeket bízták meg a nyomozással. Emellett az Egészségügyi Minisztérium elrendelte a kórház vizsgálatát a felelősség megállapítása érdekében.

 

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