Megrázó fordulatot vett az álomnyaralás: hotelszobájában esett össze váratlanul a szeretett édesapa

Jelenleg is az életéért küzd az a 35 éves brit édesapa, aki thaiföldi álomnyaralása során váratlanul összeesett bangkoki hotelszobájában. Fraser Derbyshire-re július 9-én találtak rá eszméletlen állapotban a Cross Hotel and Resorts egyik szobájában, ahonnan azonnal kórházba szállították. Az orvosok szerint szepszis alakult ki nála, valamint súlyos fertőzés támadta meg egyik szívbillentyűjét. Családját arról tájékoztatták, hogy egy korábban fel nem ismert szívfertőzés az agyára is átterjedt, a fertőzés pontos oka azonban továbbra sem ismert. Elképzelhető, hogy egy egyszerű vágás vagy akár egy rovarcsípés indította el a folyamatot.

Szomorú fordulatot vett egy fertőzés miatt az apa álomnyaralása / Fotó: JustGiving

Fraser csupán néhány órával rosszulléte előtt érkezett Thaiföldre egy barátjával. Habár hozzátartozói szerint korábban teljesen egészséges volt, az apának most sürgősen nyitott szívműtétre van szüksége, mielőtt hazaszállíthatnák négyéves kislányához, Poppyhoz. Jelenleg kómában van és lélegeztetőgépen tartják, miután a szepszis az agyát is érintette.



180 fokos fordulatot vett a család élete a fertőzés miatt

Leanne Derbyshire, Fraser unokatestvére a történtek után elárulta, hogy különösen nehéz most a helyzetük, hiszen Fraser iránti aggodalmuk során azzal a ténnyel is meg kell küzdjenek, hogy az apa nem rendelkezik egészségbiztosítással, tehát hatalmas kórházi számlákkal kell szembenézniük. Csak a sürgősségi nyitott szívműtét önmagában nagyjából 11 ezer font vagyis körülbelül 4.6 millió forint. Épp ezért adománygyűjtést indítottak annak reményében, hogy Fraser minél hamarabb hazatérhessen kislányához:

Nagyon sokan szurkolnak neki, és azt szeretnék, hogy hazatérhessen a kislányához. Most arra van a legnagyobb szüksége, hogy tudja: sokan törődnek vele

- idézte Leannét a Mirror.