Meghalt a 10 éves fiú, aki nővérét próbálta kimenteni a folyóból

A tragédia a New Jersey állambeli Passaic városában történt, a Dundee Island Park közelében. A hatóságok szerint három gyermek került a folyóba szerdán, a mentőegységek pedig azonnal megkezdték a keresést. Egy kisfiú sajnos életét vesztette, miközben testvérét mentette meg.

Fiú halt meg New Jerseyben, miközben nővérét próbálta megmenteni a vízből Forrás: CBS News New York

A 10 éves fiú holttestét késő este találták meg mintegy 15 méterre attól a helytől, ahol a gyermek a vízbe került.

A fiú a nővére életét mentette meg

Passaic polgármestere, Hector Lora szerint a fiú testvéri ösztöneinek köszönhető, hogy 11 éves nővére túlélte a balesetet. A polgármester elmondása alapján, amikor a gyermek már a víz alá került, még utolsó erejével ellökte a nővérét a közeli sziklák felé. A lány így elérte a partot, és ki tudott mászni a vízből. A gyermeket kórházba szállították, jelenleg lábadozik.

„Ahogy süllyedni kezdett, meglökte őt, így a lány a sziklákhoz került, és ki tudott mászni” – mondta Hector Lora.

A balesetben egy harmadik gyermek is érintett volt: a testvérek egyik 10 éves barátja továbbra is eltűntként szerepel, a hatóságok folytatják a keresését.

Nehezítette a mentést a magas vízállás

A mentőcsapatok munkáját jelentősen megnehezítette, hogy a közelmúltban lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt a Passaic folyó vízszintje jóval magasabb volt a megszokottnál. A kutatásban a New Jersey-i állami rendőrség mellett helyi rendőrök, tűzoltók és búváregységek is részt vettek. Mentőhajókat és drónokat is bevetettek, hogy megtalálják az eltűnt gyerekeket.

A polgármester szerint a kezdeti mentési akció időközben kutatási műveletté alakult át, de a hatóságok továbbra is minden rendelkezésre álló eszközt felhasználnak.

„A rendőrség és a tűzoltóság mindent megtesz azért, hogy megtaláljuk ezeket a gyerekeket” – mondta Hector Lora.

A tragédia körülményeit még vizsgálják, azt egyelőre nem tudni pontosan, hogyan kerültek a gyermekek a folyóba.