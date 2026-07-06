Több lövöldözés is volt a foci-vb meccse után, négyen megsérültek

A foci-vb egyik meccse után lövöldözés tört ki Los Angelesben: négy embert meglőttek, majd kórházba szállítottak. A labdarúgó világbajnokság Mexikó-Anglia találkozója után sok szurkoló ünnepelt az utcákon, a rendőrség egyelőre nem fogott el gyanúsítottat.

Lövöldözés tört ki Los Angelesben, a foci-vb meccse (Mexikó-Anglia) után Forrás: ABC7/YouTube

Lövöldözés tört ki a foci-vb meccse után

Négy embert meglőttek Los Angelesben, az Egyesült Államokban, Kaliforniában, nem sokkal a Mexikó–Anglia foci-vb-meccs után. A labdarúgó világbajnokság találkozóját Anglia 3–2-re nyerte, miközben a környéken sok szurkoló ünnepelt az utcákon. A rendőrök három lövöldözésről kaptak bejelentést. A sérülteket kórházba vitték, halálos áldozatról nem érkezett hír. Gyanúsítottat egyelőre nem fogtak el, az indíték sem ismert – számolt be a New York Post.

Baleset, botrány és Donald Trump a foci-vb árnyékában

Anglia Mexikó elleni továbbjutását furcsa baleset árnyékolta be: az angolok ünneplése közben Jordan Henderson megsérült, végül hordágyon kellett levinni.

Közben egy másik ügy is borzolja a kedélyeket. A belgák a FIFA döntése miatt háborognak, miután Folarin Balogun eltiltását felfüggesztették. A botrányt Donald Trump neve is tovább erősíti, miután állítólag Gianni Infantinóval egyeztetett.