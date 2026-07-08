Ingyen masszázst ígért, szexuális zaklatás lett belőle: bilincsben vitték el a hajó fodrászát

A szövetségi ügyészség vádat emelt egy 26 éves indiai állampolgár ellen, aki fodrászként dolgozott a Virgin Voyages Brilliant Lady nevű luxus óceánjárón. A hatóságok szerint a férfi több női utast is szexuálisan zaklatott a hajó egyik elkülönített fodrászhelyiségében – tájékoztatott a New York Post.
Fodrász ellen emeltek vádat
A vádirat szerint Pranit Pawar a fő szalonból egy kisebb, ablaktalan és félreeső borbélyszobába hívta a vendégeket, ahol masszázst ajánlott nekik.
A nyomozók szerint ezt használta ürügyként arra, hogy illetlenül megérintse az áldozatait.
Az egyik nőnek állítólag a hajkezelés után ajánlott masszázst, majd a külön helyiségben a ruhája alá nyúlt, és mintegy tíz percen át fogdosta.
Még ugyanazon a napon egy másik utast is célba vett. Neki korábban ingyenes masszázst ígért, ha későbbi hajkezelésekre is időpontot foglal. A vád szerint a masszázs során hónalji nyomáspontok kezelésére hivatkozva a melltartója alá nyúlt, majd megkérdezte, folytathatja-e a másik mellén is. A nő ezt visszautasította, és azonnal elhagyta a helyiséget.
A nyomozók szerint az egyik eset során a fodrász még az ajtót is bezárta maga mögött.
A szövetségi nyomozók kihallgatásán a férfi először azt állította, hogy terápiás célból végzett masszázsokat, később azonban beismerte a nem kívánt érintéseket, és azt mondta, teljes mértékben megbánta a történteket – írta a lap.
Az FBI a hajó seattle-i kikötése után vette őrizetbe a gyanúsítottat.
A férfit két rendbeli, hajón elkövetett szexuális érintkezéssel kapcsolatos bűncselekménnyel vádolják. Az egyes vádpontok miatt akár két év szabadságvesztés is kiszabható.