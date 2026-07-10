Fogfájással ment orvoshoz, 12 fogát húzták ki és a bankszámláját is kiürítették

Fogfájás miatt jelentkezett a kínai Senhszi tartományban élő Li úr egy helyi fogászati klinikán, miután olyan reklámokkal csábították be, amelyek azt ígérték, hogy a páciensek már a beültetés napján újra gond nélkül ehetnek.

Fogfájással ment be a férfi, az összes fogát kihúzták - Illusztráció

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A férfi elmondása szerint a klinika még autót is küldött érte, és ingyenes állapotfelmérést ajánlott.

A vizsgálatból azonban egy sokkal komolyabb beavatkozás lett: a fogorvosok kihúzták mind a 12 megmaradt fogát, majd 10 implantátumot ültettek be.

Li szerint a rendelő ezt követően 18 800 jüant (több mint 800 ezer forint) vont le a bankszámlájáról és digitális pénztárcáiból, ráadásul még egy 6200 jüanos (közel 300 ezer forint) tartozást is hátrahagytak a nevére.

A férfi azt mondta, amikor a fia rátalált, a szája csupa vér volt, és mindössze 30 jüan (alig több mint 1000 forint) maradt nála, ami éppen elég volt a buszjegyre hazafelé.

A család szerint különösen aggasztó, hogy a férfi több súlyos alapbetegségben is szenved, egyebek mellett cukorbeteg, magas vérnyomása és szívbetegsége is van, valamint korábban négy szívkoszorúér-stentet kapott. Szakértők szerint ilyen esetekben fokozott körültekintés szükséges a foghúzások és az implantátumbeültetések előtt – írja az NDTV.

Chinese Man Went In For A Toothache, Clinic Pulled 12 Teeth And Drained His Bank Accounthttps://t.co/KN6YB4zlsn pic.twitter.com/r3OaqC8uL4 — NDTV (@ndtv) July 10, 2026

A hozzátartozók három panaszt is benyújtottak az egészségügyi hatóságokhoz. Állításuk szerint a klinika hiányos dokumentációt adott át, később pedig új iratok jelentek meg, amikor ellentmondásokra hívták fel a figyelmet. A család azt is kifogásolta, hogy az orvosi dokumentációban a férfi nemét tévesen nőként tüntették fel.

A helyi hatóságok végül elrendelték, hogy a klinika fizesse vissza a kezelés teljes költségét Li úrnak, és a rendelőt ideiglenesen bezárták, miközben a vizsgálat tovább folytatódik.

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