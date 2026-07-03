TikTokon futott össze a fogyasztó csodaszerrel a nő - az első dózis után leállt a mája

Egy kísérleti fogyókúrás gyógyszer, a Retatrutide, sárgás elszíneződést okozott egy ausztrál nő szemében. A 32 éves Megan Hancocks először tavaly a TikTokon hallott a fogyasztó csodaszerrel, de sehol sem találta meg a gyógyszert. Végül egy képzetlen szépségápolási dolgozó lehetőséget ajánlott neki, hogy készpénzben vásároljon néhány, Retatrutide néven címkézett, nem piacon kapható peptidet.

Majdnem májával fizetett a fogyasztó csodaszerért a nő (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A digitális közösségben egyszerűen „reta” néven ismert injekciózható gyógyszert a világ egyetlen gyógyszerszabályozó hatósága sem hagyta jóvá, ellentétben versenytársaival, a Mounjaroval és az Ozempickel. Ennek ellenére Hancocks izgatottan várta az első dózist. Eleinte nem merte használni, mert attól tartott, hogy rossz adagot ad be magának, végül 2025 decemberében két adagot is beadott, orvosi vélemény nélkül.

Néhány nappal később a nőt akut májelégtelenséggel szállították kórházba. Tünetei a következők voltak: súlyos sárgaság, székrekedés és fáradtság, hányás, gyomorpuffadás és hányinger. Egy egész hónapot töltött a Royal Melbourne Kórházban, sőt orvosa még a májátültetést is fontolóra vette.

Szerencsére a mája elkezdte visszanyerni erejét, így nem volt szükség a transzplantációra, mégis hat hónappal a megpróbáltatás után még mindig szteroidokat szed, és az édesanyjával él, mivel képtelen dolgozni. A bőrén lévő sebek, a hajhullás és a súlygyarapodás teljesen felforgatta az életét, és ma már az orvosokon kívül senkivel sem találkozik.

Amikor a tükörbe nézek, már nem ugyanazt a személyt látom, és ez nagyon nehéz volt

- mondta.

Megszólaltak az orvosok a fogyasztó csodaszerről

Az Austin Kórház egyik dolgozója, Niloufar Torkamani néhány tanáccsal fordult azokhoz, akik úgy döntöttek, hogy kipróbálják a fogyasztó injekciót.

Nem azoknak valók, akik nagyon-nagyon vékonyak és szeretnének egy kicsit több zsírt leadni a testükről. Nagyon alacsony BMI vagy testsúly esetén egy egész sor szövődményük lehet, amelyeket még a gyógyszer tesztelésénél sem észleltek volna, mivel ezek a páciensek nem vettek részt a vizsgálatban

- magyarázta.