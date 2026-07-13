Nem erre számított: súlyos mellékhatásokat okozott egy fogyókúrás gyógyszer

Súlyos egészségügyi problémákat okozott a népszerű fogyókúrás gyógyszer, a Mounjaro egy brit nőnek. A nő állítása szerint ugyan több mint 15 kilogrammot fogyott a készítmény segítségével, később azonban epehólyag-gyulladás alakult ki nála, állandó kimerültséggel küzdött, majd a leadott kilók egy részét is visszahízta – írja a DailyMail.
A 45 éves Lynn Carratt a fogyás előtt közel 94 kilogrammot nyomott, és már a cukorbetegség előszobájában állt, ezért úgy döntött, hogy kipróbálja a Mounjaro injekciót. A kezelés kezdetben látványos eredményt hozott, ám a gyors fogyás után egészségügyi problémák jelentkeztek, ezért abba kellett hagynia a gyógyszer alkalmazását. Saját elmondása szerint ezt követően folyamatos fáradtság gyötörte, alig tudott mozogni, és a korábban leadott testsúly egy része is visszatért.
Miután Carratt abbahagyta a fogyókúrás csodaszer szedését, az egészségügyi problémái néhány hét alatt megszűntek.
A nő végül úgy döntött, hogy gyógyszerek nélkül, életmódváltással próbálja visszanyerni egészségét. Hat hét alatt több mint öt kilogrammot fogyott, miközben úgy érzi, most olyan étkezési szokásokat alakított ki, amelyeket hosszú távon is fenn tud tartani.
TikTokon futott össze a fogyasztó csodaszerrel a nő - az első dózis után leállt a mája
Egy kísérleti fogyókúrás gyógyszer, a Retatrutide, sárgás elszíneződést okozott egy ausztrál nő szemében. A 32 éves Megan Hancocks először tavaly a TikTokon hallott a fogyasztó csodaszerrel. A digitális közösségben egyszerűen „reta” néven ismert injekciózható gyógyszert a világ egyetlen gyógyszerszabályozó hatósága sem hagyta jóvá. A nő végül két adagot is beadott, orvosi vélemény nélkül. Néhány nappal később a nőt akut májelégtelenséggel szállították kórházba.
Elképesztő dolog derült ki a fogyókúrás gyógyszerekről
Egy friss kutatás szerint egy újonnan azonosított enzim jelentősen javíthatja a modern fogyókúrás gyógyszerek hatékonyságát. A tudósok úgy vélik, hogy ez az eredmény akár az Ozempic és a Wegovy típusú készítmények működését is továbbfejlesztheti, így azok hosszabb ideig hathatnak és gyorsabban fejthetik ki hatásukat.