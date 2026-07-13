Nem erre számított: súlyos mellékhatásokat okozott egy fogyókúrás gyógyszer

Súlyos egészségügyi problémákat okozott a népszerű fogyókúrás gyógyszer, a Mounjaro egy brit nőnek. A nő állítása szerint ugyan több mint 15 kilogrammot fogyott a készítmény segítségével, később azonban epehólyag-gyulladás alakult ki nála, állandó kimerültséggel küzdött, majd a leadott kilók egy részét is visszahízta – írja a DailyMail.

Súlyos egészségügyi problémákat okozott a népszerű fogyókúrás gyógyszer, a Mounjaro egy brit nőnek. (A kép illusztráció.)

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A 45 éves Lynn Carratt a fogyás előtt közel 94 kilogrammot nyomott, és már a cukorbetegség előszobájában állt, ezért úgy döntött, hogy kipróbálja a Mounjaro injekciót. A kezelés kezdetben látványos eredményt hozott, ám a gyors fogyás után egészségügyi problémák jelentkeztek, ezért abba kellett hagynia a gyógyszer alkalmazását. Saját elmondása szerint ezt követően folyamatos fáradtság gyötörte, alig tudott mozogni, és a korábban leadott testsúly egy része is visszatért.

Miután Carratt abbahagyta a fogyókúrás csodaszer szedését, az egészségügyi problémái néhány hét alatt megszűntek.

A nő végül úgy döntött, hogy gyógyszerek nélkül, életmódváltással próbálja visszanyerni egészségét. Hat hét alatt több mint öt kilogrammot fogyott, miközben úgy érzi, most olyan étkezési szokásokat alakított ki, amelyeket hosszú távon is fenn tud tartani.