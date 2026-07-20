Vízbe akarta fojtani a rábízott gyermeket – egy kisfiú akadályozta meg a tragédiát

Majdnem tragédiával végződött egy délutáni medencés összejövetel az amerikai Tennessee államban, ahol a hatóságok szerint egy 31 éves nő megpróbált vízbe fojtani egy gyermeket. A kisfiú életét végül egy másik gyerek lélekjelenléte mentette meg: azonnal segítségért rohant, amikor meglátta, mi történik – írja a People.

Vízbe fojtással gyanúsítanak egy 31 éves nőt – hajszálon múlt a gyermek élete (a kép illusztráció).

Fotó: Shutterstock

A Washington megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint a gyerekek szerda délután a medencében játszottak, felügyeletükkel pedig a 31 éves Mikaylee Rae Beirne-t bízták meg. A nyomozás eddigi adatai alapján a nő ekkor hirtelen a víz alá szorította az egyik gyermeket.

A Tennessee woman was arrested this week after authorities said she tried to drown one of her children in a backyard swimming pool. https://t.co/LMcJLG6T3C — FOX 4 NEWS (@FOX4) July 18, 2026

Vízbe akarta fojtani a kisfiút a nő, majd elmenekült a helyszínről

Az egyik jelen lévő kisgyerek észrevette, mi történik, ezért azonnal berohant a házba segítségért. A segítségül hívott felnőtt rögtön a medencéhez sietett, és felszólította a nőt, hogy engedje el a gyermeket, ő azonban ennek nem tett eleget.

Ekkor fizikailag is közbelépett: félrelökte a nőt, majd kiemelte a gyereket a vízből.

Miután a jelen lévő kiskorúakat biztonságba helyezték, értesítették a rendőrséget. A gyanúsított addigra elhagyta a helyszínt, a rendőrök azonban rövid időn belül elfogták.

A megtámadott gyermek testén kisebb sérüléseket és zúzódásokat találtak, amelyek a hatóságok szerint összhangban állnak a szemtanúk beszámolóival.

Mikaylee Rae Beirne ellen súlyos gyermekbántalmazás és gyermekveszélyeztetés miatt indult eljárás, jelenleg 50 ezer dolláros óvadék mellett tartják fogva a Washington megyei börtönben.

Eközben egy másik amerikai államban is sokkoló gyermekbántalmazási ügy borzolja a kedélyeket: Wyomingban egy négyéves kisfiú súlyos égési sérüléseket szenvedett, a hatóságok szerint.