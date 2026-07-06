Lila elefántfókát találtak a tengerparton – kiderült, mitől lett ilyen színe

Meglepő látványt nyújtott egy elefántfóka a kaliforniai Año Nuevo Állami Park partján, miután teste feltűnő lila árnyalatot kapott.

Lilára színeződött elefántfóka

Fotó: Instagram/@anonuevosp

A park munkatársai szerint az állat úgy nézett ki, mintha szőlőlében fürdött volna meg, ezért sokan különféle elméletekkel próbálták megmagyarázni a szokatlan elszíneződést.

Felmerült például, hogy az elefántfóka lila tengeri sünökkel táplálkozott, de olyan feltételezések is napvilágot láttak, amelyek szerint belső vérzés állhatott a háttérben – írja az UPI.

A szakértők végül megnyugtatták az aggódókat: az állatnak semmi baja nincs.

A különleges színt egyszerűen az okozta, hogy a parton vörös algával borított területen pihent, amely elszínezte a bundáját.

A park közösségi oldalán közzétett bejegyzés szerint a vörös alga adta a fókának ezt a látványos, lilás árnyalatot, amely éppen a nyári szezon kezdetére tette még különlegesebbé a megjelenését.

Követ dobott a veszélyeztetett fóka fejéhez – brutális büntetés vár rá

Egy turista ellen indítottak eljárást Hawaiin, miután egy veszélyeztetett állat felé hajított követ. A barátfóka elleni incidensről készült videó gyorsan elterjedt az interneten, a férfit pedig letartóztatták.