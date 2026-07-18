Nyolcan vesztették életüket a kínai földcsuszamlásban, többen még mindig a romok alatt lehetnek

Mint arról az Origo korábban beszámolt, péntek reggel hatalmas földcsuszamlás történt Kína délnyugati részén, Csongking városához tartozó Pengshui megyében, amely több épületet is maga alá temetett. A legfrissebb hivatalos adatok szerint a katasztrófában legalább nyolcan meghaltak, 34 embert pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván – számolt be róla a Daily Mail.

A földcsuszamlás után több mint 1100 embert telepítettek ki a veszélyeztetett területekről Pengshui megyében

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A kínai állami televízió beszámolója szerint a hegyoldalról óriási mennyiségű kő és föld zúdult le, amely több mint tíz lakóépületet maga alá temetett. A mentőalakulatok eddig tíz embert élve emeltek ki a romok közül, őket kórházba szállították. A hatóságok emellett több mint 1100 embert biztonságos helyre telepítettek.

Mi nehezíti a földcsuszamlás utáni mentést?

A szakemberek tájékoztatása szerint a földcsuszamlás mintegy 18 ezer köbméter kőzetet és törmeléket mozgatott meg. A legnagyobb leszakadt sziklatömb térfogata megközelíti a 3 ezer köbmétert.

A mentési munkálatokat jelentősen nehezíti a térséget sújtó csapadékos időjárás. Pengshui térségében péntek estétől szombat reggelig mintegy 203 milliméter eső hullott, ami tovább növeli az újabb omlások veszélyét.

A mentőegységek a földcsuszamlás helyszínén dolgoznak Pengshui megyében, ahol az áldozatok felkutatása továbbra is tart

Fotó: - / CNS

A mentőcsapatok először a romba dőlt épületek és a folyópart környezetét vizsgálják át, ezt követően a hatalmas sziklatömbök alatti területeket is átkutatják. A kínai média szerint a szakemberek szükség esetén furatokat készítenek a sziklákba, majd robbanóanyaggal kisebb darabokra bontják azokat, hogy folytathassák a keresést.

Kína Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottsága 30 millió jüan (mintegy 4,4 millió amerikai dollár) gyorssegélyt különített el a térség számára. A támogatást az infrastruktúra és a közszolgáltatások helyreállítására fordítják.

A földcsuszamlás a Vujiang folyó közelében, karsztos hegyvidéki területen következett be. A hatóságok továbbra is nagy erőkkel folytatják az eltűntek felkutatását.