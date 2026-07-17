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földcsuszamlás

A romok alatt várják a segítséget, földcsuszamlás temetett maga alá sokakat Kínában

32 perce
Olvasási idő: 3 perc
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A mentőcsapatok versenyt futnak az idővel, hogy épségben kimentsék a romok alatt rekedt embereket Kínában. Az ország délnyugati részén, Csongking városában péntek reggel földcsuszamlás temetett maga alá több épületet.
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földcsuszamlásmentőakcióKína

Földcsuszamlás temetett maga alá több lakóépületet Kína délnyugati részén, Csongking városában péntek reggel – tájékoztat az ABC News.

A délnyugat-kínai Csongcsing város területéről készült drónfelvétel, amely a Wujiang-folyó egy szakaszánál az esőzések miatt bekövetkezett földcsuszamlás helyszínét mutatja.
A délnyugat-kínai Csongcsing város területéről készült drónfelvétel, amely a Wujiang-folyó egy szakaszánál az esőzések miatt bekövetkezett földcsuszamlás helyszínét mutatja.
Fotó: WANG QUANCHAO / XINHUA

A földcsuszamlás több épületet is betemetett, egyelőre nem tudni, hány ember rekedt a romok alatt.

A mentőcsapatok eddig legalább nyolc embert mentettek ki a romok alól, a mentési munkálatok folyamatosan zajlanak.

Egyelőre nem tudni, hogy a földcsuszamlásnak van-e halálos áldozata.

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