A romok alatt várják a segítséget, földcsuszamlás temetett maga alá sokakat Kínában

Földcsuszamlás temetett maga alá több lakóépületet Kína délnyugati részén, Csongking városában péntek reggel – tájékoztat az ABC News.
A földcsuszamlás több épületet is betemetett, egyelőre nem tudni, hány ember rekedt a romok alatt.
A mentőcsapatok eddig legalább nyolc embert mentettek ki a romok alól, a mentési munkálatok folyamatosan zajlanak.
Egyelőre nem tudni, hogy a földcsuszamlásnak van-e halálos áldozata.
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