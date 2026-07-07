Tartálykocsit sodort el a földcsuszamlás, az életükért rohantak az emberek – videó

A földcsuszamlás az indiai Kerala állam Wayanad körzetében, az Anakkampoyil–Kalladi alagútépítés közelében történt, miután a heves esőzések megindították a hegyoldalt.
A közösségi médiában terjedő videón látható, ahogy az emberek esernyőkkel a kezükben figyelik a területet, amikor a talaj hirtelen megindul.
Néhány másodperc alatt hatalmas mennyiségű sár és törmelék zúdul az útra, magával sodorva egy tartálykocsit és több más járművet.
A beszámolók szerint a tartálykocsi csaknem 30 métert sodródott, a járműben utazó három embernek sikerült megmenekülnie.
A katasztrófa azonban több emberéletet is követelt: legalább öten meghaltak, négy embert továbbra is eltűntként keresnek, tízen pedig megsérültek – írja az NDTV.
A mentésben több szervezet is részt vesz, a szakemberek folyamatosan kutatják a törmeléket, mert attól tartanak, hogy további emberek rekedhettek a sárlavina alatt.
Súlyos károkat okozott a földcsuszamlás
A földcsuszamlás az alagútépítés egy részét is maga alá temette, emellett elsodort egy templomot és egy közeli lakóházat, egyik épületben sem tartózkodott senki. A ház lakói éppen mekkai zarándoklaton voltak, a templom pedig üresen állt a szerencsétlenség idején.
A mentési munkálatokat tovább nehezíti, hogy a térség egyik fontos hídját teljesen betemette a föld és a törmelék, ezért a nehézgépek és a mentőegységek csak nehezen tudják megközelíteni a helyszínt.
10 nap után mentették ki a földcsuszamlás miatt csapdában rekedt embereket
Az aranykeresők napokon át sötétségben, éhezve és a folyamatosan emelkedő vízszinttel küzdve vártak a segítségre. A mentőcsapatok az elárasztott laoszi barlang mélyéről mentették ki őket.