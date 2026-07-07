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India

Tartálykocsit sodort el a földcsuszamlás, az életükért rohantak az emberek – videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Megrázó felvételeken a pillanat, amikor egy hatalmas sárlavina elsodort több járművet Indiában. A földcsuszamlás során egy tartálykocsi csaknem 30 métert sodródott, utasai pedig csodával határos módon túlélték a katasztrófát.
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Indiaesőzésföldcsuszamlás

A földcsuszamlás az indiai Kerala állam Wayanad körzetében, az Anakkampoyil–Kalladi alagútépítés közelében történt, miután a heves esőzések megindították a hegyoldalt.

India, földcsuszamlás, tartálykocsi
Rengeteg járművet elsodort a földcsuszamlás
Fotó: Twitter/X

A közösségi médiában terjedő videón látható, ahogy az emberek esernyőkkel a kezükben figyelik a területet, amikor a talaj hirtelen megindul.

Néhány másodperc alatt hatalmas mennyiségű sár és törmelék zúdul az útra, magával sodorva egy tartálykocsit és több más járművet.

A beszámolók szerint a tartálykocsi csaknem 30 métert sodródott, a járműben utazó három embernek sikerült megmenekülnie.

A katasztrófa azonban több emberéletet is követelt: legalább öten meghaltak, négy embert továbbra is eltűntként keresnek, tízen pedig megsérültek – írja az NDTV.

A mentésben több szervezet is részt vesz, a szakemberek folyamatosan kutatják a törmeléket, mert attól tartanak, hogy további emberek rekedhettek a sárlavina alatt.

Súlyos károkat okozott a földcsuszamlás

A földcsuszamlás az alagútépítés egy részét is maga alá temette, emellett elsodort egy templomot és egy közeli lakóházat, egyik épületben sem tartózkodott senki. A ház lakói éppen mekkai zarándoklaton voltak, a templom pedig üresen állt a szerencsétlenség idején.

A mentési munkálatokat tovább nehezíti, hogy a térség egyik fontos hídját teljesen betemette a föld és a törmelék, ezért a nehézgépek és a mentőegységek csak nehezen tudják megközelíteni a helyszínt.

10 nap után mentették ki a földcsuszamlás miatt csapdában rekedt embereket

Az aranykeresők napokon át sötétségben, éhezve és a folyamatosan emelkedő vízszinttel küzdve vártak a segítségre. A mentőcsapatok az elárasztott laoszi barlang mélyéről mentették ki őket.

 

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