Erős földrengés rázta meg Új-Zélandot

Cunamiriadót adtak ki Új-Zélandon, miután csütörtök este egy 6,3-as erősségű földrengés rázta meg az országot. A Német Geotudományi Kutatóközpont (GFZ) tájékoztatása szerint a földrengés mintegy 53 kilométeres mélységben pattant ki az ország Déli-szigetén. Az epicentrum Te Anau városától körülbelül 39 kilométerre északra volt, a rengés helyi idő szerint este 9 óra 15 perckor következett be. A GFZ korábbi jelentésében még 5,6-os magnitúdójú rengésről és mintegy 10 kilométeres fészekmélységről számolt be, ezt később módosították.

Cunamiriadót adtak ki a földrengést követően. Fotó: pexels

A cunamiriadó kiadását követően a hatóságok felszólították a térség lakóit, hogy haladéktalanul vonuljanak magasabban fekvő területekre, és kerüljék a strandokat, a tengerparti övezeteket, valamint a folyók környékét.

Arra is figyelmeztettek, hogy senki ne menjen a vízbe, még azok sem, akik hajón tartózkodnak.

Az Új-Zélandi Nemzeti Vészhelyzet-kezelési Ügynökség közölte, hogy a Déli-sziget délnyugati partvidéke a Milford Soundtól Puysegur Pointig közvetlen veszélyben van. Christopher Luxon új-zélandi miniszterelnök jelenleg külföldön tartózkodik, de a helyi sajtó szerint folyamatosan tájékoztatják a kialakult helyzetről.

Földrengést követően cunamiveszély

A helyi beszámolók szerint a rengést a Te Anautól mintegy 137 kilométerre északkeletre fekvő Wānakában is rendkívül erősnek érezték. Egy Alexandra városában élő lakos, amely Te Anautól mintegy 130 kilométerre keletre található arról számolt be, hogy először hangos morajlást hallott, amelyet erős földmozgás követett. A főrengést követően több utórengést is regisztráltak, amelyek magnitúdója 3,3 és 4,3 között mozgott.

Új-Zéland Déli-szigete az Alpine-törésvonalon fekszik, amely szinte a teljes szigetet átszeli. Emiatt az országban évente mintegy 14 ezer földrengést észlelnek, közülük 150–200 olyan erős, hogy az emberek is érzékelik. Az elmúlt évtizedek legsúlyosabb földrengése 2011-ben Christchurch városát sújtotta. A katasztrófában 185 ember vesztette életét, a városban pedig hatalmas pusztítást végzett, írja a DailyMail.