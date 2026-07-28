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földrengés

Erős földrengés rázta meg Japánt, cunamiriadót adtak ki

25 perce
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Cunamiriadót adtak ki Japánban, miután 7,1-es erősségű földrengés rázta meg az ország déli részén található Kjúšu szigetét. A hatóságok akár egyméteres hullámokra figyelmeztettek, a part menti lakosságot pedig azonnali evakuálásra szólították fel.
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földrengésriadócunami

Cunamiriadót adtak ki Japánban, miután a déli Kjúšu fősziget Kumamotót 7,1-es erősségű földrengés rázta meg, ami miatt a Japán Meteorológiai Ügynökség közlése szerint a földrengést követően akár méteres hullámokra is számítani lehet, ezért cunamiriadót rendeltek el.

Cunamiriadót rendeltek el Japánban egy erős földrengést követően
Cunamiriadót rendeltek el Japánban egy erős földrengést követően. Fotó: pexels

 

Földrengés rázta meg Japánt, cunamiriadót adtak ki

A japán kormány vészhelyzeti földrengési figyelmeztetéseket adott ki Kjúšu több prefektúrájára, köztük Nagaszaki, Kagoshima, Fukuoka, Szaga, Óita, Mijazaki és Kumamoto térségére is. Cunamiriasztást adtak ki az Ariake- és a Jaccsiro-tenger térségére, a lakosságot pedig a partvidékek elhagyására szólították fel, írja az Independent:

A tenger és a part menti területek veszélyesek. Kérjük, azonnal távolodjanak el a parttól. Amíg a figyelmeztetést vissza nem vonják, ne menjenek a tengerbe, és ne közelítsék meg a partot

 – közölték a helyi hatóságok.

A vasúttársaság, a JR Kyushu a földrengést követően felfüggesztette járatait, köztük a nagysebességű Sinkanszen vonatok közlekedését is. 

 

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