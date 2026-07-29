Tovább emelkedett a halálos áldozatok száma a Japánban történt 7,1-es erősségű földrengés után

Legalább 13 ember meghalt, többen megsérültek, és továbbra is folyik a kutatás az eltűntek után azt követően, hogy kedden 7,1-es erősségű földrengés rázta meg Japán délnyugati részén, Kumamoto prefektúrát, Kjúsú szigetén.
A japán kormány szerdán közölte, hogy a halálos áldozatok száma 13-ra emelkedett. Sanae Takaicsi miniszterelnök tájékoztatása szerint több épület összeomlott, tüzek keletkeztek, és utak rongálódtak meg az elemi csapás következtében.
A földrengés után tovább keresik az eltűnteket
A mentőegységek szerda reggel is egy Kumamoto város közelében található bevásárlóközpont romjainál dolgoztak, ahol a földrengés következtében egy épületszint beomlott. A létesítményben a rengést követően robbanás is történt, amelyet a hatóságok feltételezése szerint gázszivárgás okozhatott – számolt be róla a Le Parisien.
A helyszínről nyolc embert sikerült kimenteni, közülük öten megsérültek.
Eközben a Jatsusiróban működő Nippon Paper papírgyárban egy összeomlott kémény miatt két ember életveszélyes állapotba került, további kilenc dolgozót pedig eltűntként tartanak nyilván.
A japán kormány közlése szerint több mint 9000 ember töltötte az éjszakát ideiglenes befogadóközpontokban.
Az országos összesítés alapján hét ember súlyosan, további 29-en pedig könnyedebb sérüléseket szenvedtek. A földrengés következtében mintegy 36 900 fogyasztó maradt áram nélkül Kumamoto prefektúrában, közel 84 ezer háztartásban pedig fennakadások voltak a vízellátásban.
A közlekedésben is jelentős fennakadások alakultak ki: több utat lezártak, a sinkanszen nagysebességű vasút közlekedése pedig részben leállt. A károk a történelmi emlékeket sem kímélték, részben leomlott a több száz éves kumamotói vár egyik fala is.