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földrengés

Tovább emelkedett a halálos áldozatok száma a Japánban történt 7,1-es erősségű földrengés után

1 órája
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Legalább tizenhárom ember életét vesztette a Japán délnyugati részét sújtó természeti katasztrófában. A földrengés után továbbra is eltűntek után kutatnak az összeomlott bevásárlóközpontnál, emellett több ezer embert evakuáltak.
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földrengésJapánhalálos áldozat

Legalább 13 ember meghalt, többen megsérültek, és továbbra is folyik a kutatás az eltűntek után azt követően, hogy kedden 7,1-es erősségű földrengés rázta meg Japán délnyugati részén, Kumamoto prefektúrát, Kjúsú szigetén.

A földrengés után tűzoltók kutatnak túlélők után a kumamotói Aeon bevásárlóközpont romjai között Firefighters search for people in need of rescue at the mega shopping mall, AEON Mall Kumamoto, following an explosion in Kashima Town, Kumamoto Prefecture, Japan, on July 29, 2026. An explosion occurred at the large shopping mall at around 6 p.m. on July 28 following an earthquake, causing part of the second floor to collapse and reportedly leaving many people trapped inside. According to the Japan Meteorological Agency, the quake struck Kumamoto Prefecture at around 4:27 p.m. that day, had an estimated magnitude of 7.1, and originated at a depth of about 16 kilometers. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Naoya Azuma / The Yomiuri Shimbun via AFP)
A földrengés után tűzoltók kutatnak túlélők után a kumamotói Aeon bevásárlóközpont romjai között
Fotó: NAOYA AZUMA / Yomiuri

A japán kormány szerdán közölte, hogy a halálos áldozatok száma 13-ra emelkedett. Sanae Takaicsi miniszterelnök tájékoztatása szerint több épület összeomlott, tüzek keletkeztek, és utak rongálódtak meg az elemi csapás következtében.

A földrengés után tovább keresik az eltűnteket

A mentőegységek szerda reggel is egy Kumamoto város közelében található bevásárlóközpont romjainál dolgoztak, ahol a földrengés következtében egy épületszint beomlott. A létesítményben a rengést követően robbanás is történt, amelyet a hatóságok feltételezése szerint gázszivárgás okozhatott – számolt be róla a Le Parisien.

A helyszínről nyolc embert sikerült kimenteni, közülük öten megsérültek. 

Eközben a Jatsusiróban működő Nippon Paper papírgyárban egy összeomlott kémény miatt két ember életveszélyes állapotba került, további kilenc dolgozót pedig eltűntként tartanak nyilván.

A földmozgás jelentős pusztítást végzett Japán délnyugati részén, számos épület megrongálódott vagy összeomlott. A building destroyed by a massive earthquake in Yatsushiro City, Kumamoto Prefecture, western Japan, and the Kyushu island region, on July 29, 2026. According to the Japan Meteorological Agency, a magnitude 7.1 earthquake struck Kumamoto Prefecture around 4:27 p.m. on July 28th. Many buildings and roads have been destroyed, and there are casualties. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Kunihiko Miura / The Yomiuri Shimbun via AFP)
A földmozgás jelentős pusztítást végzett Japán délnyugati részén, számos épület megrongálódott vagy összeomlott
Fotó: KUNIHIKO MIURA / Yomiuri

A japán kormány közlése szerint több mint 9000 ember töltötte az éjszakát ideiglenes befogadóközpontokban.

Az országos összesítés alapján hét ember súlyosan, további 29-en pedig könnyedebb sérüléseket szenvedtek. A földrengés következtében mintegy 36 900 fogyasztó maradt áram nélkül Kumamoto prefektúrában, közel 84 ezer háztartásban pedig fennakadások voltak a vízellátásban.

A közlekedésben is jelentős fennakadások alakultak ki: több utat lezártak, a sinkanszen nagysebességű vasút közlekedése pedig részben leállt. A károk a történelmi emlékeket sem kímélték, részben leomlott a több száz éves kumamotói vár egyik fala is.

 

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