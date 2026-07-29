Tovább emelkedett a halálos áldozatok száma a Japánban történt 7,1-es erősségű földrengés után

Legalább 13 ember meghalt, többen megsérültek, és továbbra is folyik a kutatás az eltűntek után azt követően, hogy kedden 7,1-es erősségű földrengés rázta meg Japán délnyugati részén, Kumamoto prefektúrát, Kjúsú szigetén.

A földrengés után tűzoltók kutatnak túlélők után a kumamotói Aeon bevásárlóközpont romjai között

Fotó: NAOYA AZUMA / Yomiuri

A japán kormány szerdán közölte, hogy a halálos áldozatok száma 13-ra emelkedett. Sanae Takaicsi miniszterelnök tájékoztatása szerint több épület összeomlott, tüzek keletkeztek, és utak rongálódtak meg az elemi csapás következtében.

A földrengés után tovább keresik az eltűnteket

A mentőegységek szerda reggel is egy Kumamoto város közelében található bevásárlóközpont romjainál dolgoztak, ahol a földrengés következtében egy épületszint beomlott. A létesítményben a rengést követően robbanás is történt, amelyet a hatóságok feltételezése szerint gázszivárgás okozhatott – számolt be róla a Le Parisien.

A helyszínről nyolc embert sikerült kimenteni, közülük öten megsérültek.

Eközben a Jatsusiróban működő Nippon Paper papírgyárban egy összeomlott kémény miatt két ember életveszélyes állapotba került, további kilenc dolgozót pedig eltűntként tartanak nyilván.

A földmozgás jelentős pusztítást végzett Japán délnyugati részén, számos épület megrongálódott vagy összeomlott

Fotó: KUNIHIKO MIURA / Yomiuri

A japán kormány közlése szerint több mint 9000 ember töltötte az éjszakát ideiglenes befogadóközpontokban.

Az országos összesítés alapján hét ember súlyosan, további 29-en pedig könnyedebb sérüléseket szenvedtek. A földrengés következtében mintegy 36 900 fogyasztó maradt áram nélkül Kumamoto prefektúrában, közel 84 ezer háztartásban pedig fennakadások voltak a vízellátásban.

A közlekedésben is jelentős fennakadások alakultak ki: több utat lezártak, a sinkanszen nagysebességű vasút közlekedése pedig részben leállt. A károk a történelmi emlékeket sem kímélték, részben leomlott a több száz éves kumamotói vár egyik fala is.