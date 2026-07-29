Pusztulás és romok Japánban – 7,1-es földrengés sújtotta az országot - Galéria!

Eddig már legalább 13 ember vesztette életét, miután 7,1-es erősségű földrengés rázta meg Japán délnyugati részét, Kumamoto prefektúrát, Kjúsú szigetén.
Pusztító földrengés rázta meg Japánt
Sanae Takaicsi, japán miniszterelnök tájékoztatása szerint több épület összeomlott, tüzek keletkeztek, és utak rongálódtak meg az elemi csapás következtében, a halálos áldozatok száma pedig 13-ra emelkedett. A japán kormány közlése szerint több mint 9000 ember töltötte az éjszakát ideiglenes befogadóközpontokban. Az országos összesítés alapján hét ember súlyosan, további 29-en pedig könnyedebb sérüléseket szenvedtek. A földrengés következtében mintegy 36 900 fogyasztó maradt áram nélkül Kumamoto prefektúrában, közel 84 ezer háztartásban pedig fennakadások voltak a vízellátásban.
A katasztrófáról készült galériánkat itt lehet megtekinteni: