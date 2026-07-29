Pusztulás és romok Japánban – 7,1-es földrengés sújtotta az országot - Galéria!

Eddig már legalább 13 ember vesztette életét, miután 7,1-es erősségű földrengés rázta meg Japán délnyugati részét, Kumamoto prefektúrát, Kjúsú szigetén.

Pusztító földrengés rázta meg Japánt / Fotó: Kyodo News / Getty Images

Pusztító földrengés rázta meg Japánt

Sanae Takaicsi, japán miniszterelnök tájékoztatása szerint több épület összeomlott, tüzek keletkeztek, és utak rongálódtak meg az elemi csapás következtében, a halálos áldozatok száma pedig 13-ra emelkedett. A japán kormány közlése szerint több mint 9000 ember töltötte az éjszakát ideiglenes befogadóközpontokban. Az országos összesítés alapján hét ember súlyosan, további 29-en pedig könnyedebb sérüléseket szenvedtek. A földrengés következtében mintegy 36 900 fogyasztó maradt áram nélkül Kumamoto prefektúrában, közel 84 ezer háztartásban pedig fennakadások voltak a vízellátásban.

A katasztrófáról készült galériánkat itt lehet megtekinteni: