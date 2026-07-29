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földrengés

Pusztulás és romok Japánban – 7,1-es földrengés sújtotta az országot - Galéria!

1 órája
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Többen életüket vesztették, miután földrengés rázta meg Japán délnyugati részét kedden. A japán kormány szerdán közölte, a halálos áldozatok száma 13-ra emelkedett, mialatt a földrengést követően továbbra is keresik az eltűnteket.
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földrengésJapánhalálos áldozatgaléria

Eddig már legalább 13 ember vesztette életét, miután 7,1-es erősségű földrengés rázta meg Japán délnyugati részét, Kumamoto prefektúrát, Kjúsú szigetén. 

HIKAWA, JAPAN - JULY 29: A car is crumpled by a collapsed house a day after a strong earthquake on July 29, 2026 in Hikawa, Kumamoto, Japan. 3 people dead, 5 in state of cardiopulmonary arrest and 9 are unaccounted for. (Photo by The Asahi Shimbun via Getty Images)
Pusztító földrengés rázta meg Japánt / Fotó: Kyodo News / Getty Images

Pusztító földrengés rázta meg Japánt

Sanae Takaicsi, japán miniszterelnök tájékoztatása szerint több épület összeomlott, tüzek keletkeztek, és utak rongálódtak meg az elemi csapás következtében, a halálos áldozatok száma pedig 13-ra emelkedett. A japán kormány közlése szerint több mint 9000 ember töltötte az éjszakát ideiglenes befogadóközpontokban. Az országos összesítés alapján hét ember súlyosan, további 29-en pedig könnyedebb sérüléseket szenvedtek. A földrengés következtében mintegy 36 900 fogyasztó maradt áram nélkül Kumamoto prefektúrában, közel 84 ezer háztartásban pedig fennakadások voltak a vízellátásban.

A katasztrófáról készült galériánkat itt lehet megtekinteni:

Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Japán földrengés 2026, Japánföldrengés2026
Galéria: Pusztulás és romok Japánban – 7,1-es földrengés sújtotta az országot
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Egy összeomlott szentély Yatsushiro városban

 

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