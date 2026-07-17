Erős földrengés Mexikónál: több csendes-óceáni országban cunamiriadót adtak ki

Az Egyesült Államok cunamiriadó-rendszere szerint Mexikó és Guatemala közeli partvidékein 0,3–1 méterrel az árapályszint fölé emelkedő, „veszélyes cunamihullámok” kialakulása lehetséges a földrengés után.

7,3-as földrengés rázta meg Mexikó partvidékét, cunamiriadó lépett életbe

Fotó: Getty Images

7,3-as földrengés rázta meg Mexikó partvidékét, cunamiriadó lépett életbe

Salomón Jara Cruz, Oaxaca mexikói déli állam kormányzója elmondta, hogy a földrengést közepes erősségűként érzékelték, de jelentős károkról egyelőre nem érkezett jelentés.

A Reuters hírügynökség beszámolója szerint a földmozgás Guatemalában és Salvadorban is megrázta az épületeket, Guatemala városában pedig az emberek az utcára menekültek otthonaikból. Az Egyesült Államok Földtani Szolgálata (USGS) szerint a földrengés a mexikói Puerto Madero halászváros közelében történt, fészke pedig 15,2 kilométeres mélységben volt.

Az Egyesült Államok cunamiriadó-rendszere közölte, hogy Kolumbia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Nicaragua, Panama, Peru és Honduras partvidékein az előrejelzések szerint a hullámok az árapályszint fölött 0,3 méternél alacsonyabbak lesznek.

Hozzátették, hogy a veszélyeztetett part menti területeken működő kormányzati szerveknek tájékoztatniuk kell a veszélynek kitett lakosságot, és arra kérték az érintett térségekben tartózkodókat, hogy „figyeljék a tájékoztatásokat, és kövessék a nemzeti és helyi hatóságok utasításait” – írja a BBC.