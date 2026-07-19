Pusztító földrengés csapott le Perura, épületek omlottak össze, legalább egy ember meghalt

Legalább egy ember életét vesztette, miután erős földrengés sújtotta Peru délnyugati térségét. A Perui Geofizikai Intézet (IGP) a rengés erősségét 5,1-es magnitúdójúnak mérte – írja a Canberra Times.
A rengés helyi idő szerint szombat este 21:24-kor következett be. A földmozgás epicentruma mintegy 24 kilométeres mélységben volt, Chupaca városától délre, a Junín régióban.
A földrengés következtében több épület megrongálódott vagy összeomlott az érintett térségben.
A hatóságok eddig legalább egy halálos áldozatról és több sérültről számoltak be, ugyanakkor attól tartanak, hogy a mentési munkálatok előrehaladtával nőhet az áldozatok száma.
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