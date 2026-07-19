Pusztító földrengés csapott le Perura, épületek omlottak össze, legalább egy ember meghalt

Legalább egy ember életét vesztette, miután erős földrengés sújtotta Peru délnyugati térségét. A Perui Geofizikai Intézet (IGP) a rengés erősségét 5,1-es magnitúdójúnak mérte – írja a Canberra Times.

Földrengés rázta meg Perut: egy ember meghalt, több épület romba dőlt (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A rengés helyi idő szerint szombat este 21:24-kor következett be. A földmozgás epicentruma mintegy 24 kilométeres mélységben volt, Chupaca városától délre, a Junín régióban.

A földrengés következtében több épület megrongálódott vagy összeomlott az érintett térségben.

A hatóságok eddig legalább egy halálos áldozatról és több sérültről számoltak be, ugyanakkor attól tartanak, hogy a mentési munkálatok előrehaladtával nőhet az áldozatok száma.

#Ahora | Fuerte sismo en Junín deja un fall3c1d0

Un sismo de magnitud 5.1 remeció la región Junín la noche del 18 de julio, causando daños materiales en viviendas e infraestructura vial de distritos como Chongos Bajo, Chupuro, Huamancaca y Tres de Diciembre. Hasta el momento de… pic.twitter.com/VE2P1zh5xw — Noticias Trujillo (@ntrujillo_pe) July 19, 2026