Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
földrengés

Pusztító földrengés csapott le Perura, épületek omlottak össze, legalább egy ember meghalt

21 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Erős földrengés rázta meg Peru délnyugati részét szombat este. Több épület összeomlott, a földrengés következtében legalább egy ember meghalt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
földrengésperuhalálos áldozat

Legalább egy ember életét vesztette, miután erős földrengés sújtotta Peru délnyugati térségét. A Perui Geofizikai Intézet (IGP) a rengés erősségét 5,1-es magnitúdójúnak mérte – írja a Canberra Times.

Földrengés rázta meg Perut: egy ember meghalt, több épület romba dőlt
Földrengés rázta meg Perut: egy ember meghalt, több épület romba dőlt (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A rengés helyi idő szerint szombat este 21:24-kor következett be. A földmozgás epicentruma mintegy 24 kilométeres mélységben volt, Chupaca városától délre, a Junín régióban.

A földrengés következtében több épület megrongálódott vagy összeomlott az érintett térségben.

A hatóságok eddig legalább egy halálos áldozatról és több sérültről számoltak be, ugyanakkor attól tartanak, hogy a mentési munkálatok előrehaladtával nőhet az áldozatok száma.

Földrengés rázta meg a szunnyadó szupervulkán környékét

Földrengés rázta meg a Yellowstone Nemzeti Parkot, mindössze néhány kilométerre attól az ősi szupervulkántól, amelynek egy esetleges katasztrofális kitörésétől régóta tartanak. Az Egyesült Államok Földtani Főszolgálata (USGS) szerint egy 3,3-as erősségű földrengést észlelt a Yellowstone folyó mentén, a wyomingi parkban.

Tovább emelkedett a halálos áldozatok száma a venezuelai földrengésben

Tovább emelkedett a június végén bekövetkezett természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma. A venezuelai földrengés következményei továbbra is súlyosak: ezrek maradtak fedél nélkül, az utórengések pedig még mindig nehezítik a mentési és helyreállítási munkálatokat.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!