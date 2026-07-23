100 éve nem volt ilyen: 5.0-ás erősségű földrengés rázta meg Texast

Helyi idő szerint csütörtök reggel 5,0-s erősségű földrengés rázta meg Texas Panhandle-t, amely több mint 100 éve a régióban feljegyzett legerősebb földrengés volt. A rengés epicentruma Spearmantől körülbelül 37 kilométerre volt, de Oklahoma és Kansas államhatárain átívelően is érezhető volt.

Több mint 100 éve nem rögzítettek ekkora földrengést a régióban. (Képünk illusztráció) Fotó: Getty Images

Több mint 100 éve nem rögzítettek ekkora földrengést a régióban

A szeizmikus aktivitást helyi idő szerint 4:21-kor észlelték. A helyiek arról számoltak be, hogy otthonaik remegtek, de egy spearmani lakos saját elmondása szerint a rázkódás miatt elveszítette a tájékozódási képességét.

Bár az ekkora földrengések kisebb károkat tudnak okozni az épületek szerkezetébe, a mentőszolgálatok nem jelentettek károkat vagy sérüléseket.

Az Amerikai Földtani Intézet (USGS) szerint ez volt a Texas Panhandle régióban valaha mért legerősebb földrengés, és 1900 óta mindössze a negyedik 4,0-es vagy annál nagyobb erősségű, amely ezt a területet sújtotta. A csütörtöki szeizmikus tevékenységet természetes tektonikai jelenségként tartják számon. Ezt az váltotta ki, hogy a földkéregben egy törésvonal mentén a felszín alatti kőzettömegek elmozdultak egymás mellett, és az így felhalmozódott energia felszabadult - írta a Daily Mail.