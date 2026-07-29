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földrengés

Földrengés rázta meg Szarajevót és környékét

50 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Kisebb erejű földmozgást észleltek szerda hajnalban Szarajevóban és a környező településeken. A földrengés több másodpercig tartott, azonban károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.
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földrengésBosznia-HercegovinaSzarajevó

Kisebb földrengés rázta meg szerda hajnalban Szarajevót és környékét. A 3,1-es erősségű földmozgást a boszniai fővárosban és több környező településen is érezték – számolt be róla az MTI.

A földrengés helyi idő szerint 4 óra 21 perckor rázta meg Szarajevó térségét – A kép illusztráció Fotó: unsplash.com
A földrengés helyi idő szerint 4 óra 21 perckor rázta meg Szarajevó térségét – A kép illusztráció
Fotó: unsplash.com

A rengés epicentruma Szarajevótól mintegy 12 kilométerre keletre volt, fészke pedig körülbelül hat kilométeres mélységben helyezkedett el.

Több embert felébresztett a földrengés

A Dnevni Avaz beszámolója szerint a földmozgás több másodpercig tartott. A közösségi oldalakon közzétett beszámolók alapján többen arra ébredtek fel, hogy mozog körülöttük a környezet.

 

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