Földrengés rázta meg Szarajevót és környékét

Kisebb földrengés rázta meg szerda hajnalban Szarajevót és környékét. A 3,1-es erősségű földmozgást a boszniai fővárosban és több környező településen is érezték – számolt be róla az MTI.

A földrengés helyi idő szerint 4 óra 21 perckor rázta meg Szarajevó térségét – A kép illusztráció

Fotó: unsplash.com

A rengés epicentruma Szarajevótól mintegy 12 kilométerre keletre volt, fészke pedig körülbelül hat kilométeres mélységben helyezkedett el.

Több embert felébresztett a földrengés

A Dnevni Avaz beszámolója szerint a földmozgás több másodpercig tartott. A közösségi oldalakon közzétett beszámolók alapján többen arra ébredtek fel, hogy mozog körülöttük a környezet.