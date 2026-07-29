Földrengés rázta meg Szarajevót és környékét

Kisebb erejű földmozgást észleltek szerda hajnalban Szarajevóban és a környező településeken. A földrengés több másodpercig tartott, azonban károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.
Kisebb földrengés rázta meg szerda hajnalban Szarajevót és környékét. A 3,1-es erősségű földmozgást a boszniai fővárosban és több környező településen is érezték – számolt be róla az MTI.
A rengés epicentruma Szarajevótól mintegy 12 kilométerre keletre volt, fészke pedig körülbelül hat kilométeres mélységben helyezkedett el.
Több embert felébresztett a földrengés
A Dnevni Avaz beszámolója szerint a földmozgás több másodpercig tartott. A közösségi oldalakon közzétett beszámolók alapján többen arra ébredtek fel, hogy mozog körülöttük a környezet.
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