Újabb gyermekéletet követelt a hőség: kétéves gyerek halt meg egy felforrósodott autóban

Megrázó tragédia történt vasárnap a floridai Hallandale Beachen, ahol egy kétéves kisgyermek életét vesztette, miután egy parkoló autóban maradt a rekkenő hőségben. A térségben a hőmérséklet megközelítette a 38 Celsius-fokot.

Forró autóban hagyták a gyermeket.

Fotó: THIBAUT DURAND / Hans Lucas

Meghalt egy kétéves kisfiú, órákig maradhatott a forró autóban

A rendőrség tájékoztatása szerint a gyermek egy bébiszitter felügyelete alatt állt, amikor a tragédia bekövetkezett. A gondozó később kórházba vitte az eszméletlen kisgyermeket, azonban az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.

A Hallandale Beach-i rendőrség azt követően indított nyomozást, hogy a helyi kórház értesítette a hatóságokat egy légzésleállással és eszméletlen állapotban beszállított kisgyermekről.

A nyomozók később megállapították, hogy a gyermeket egy parkoló autóban hagyták.

A hatóságok egyelőre nem közölték, mennyi ideig maradt a gyermek az autóban, és azt sem, hogy a bébiszitter rokoni kapcsolatban állt-e vele.

A nyomozás továbbra is tart, a rendőrség jelenleg bizonyítékokat gyűjt, mielőtt az ügyet átadná az ügyészségnek. Arról sem született még döntés, hogy emelnek-e vádat.

A tragédia sokkolta a környék lakóit.

Az eset különösen megrázó, mert alig néhány nappal korábban ugyanebben a floridai megyében egy 23 hónapos kisfiú halt meg hasonló körülmények között. A rendőrség szerint az édesapa elfelejtette elvinni a gyermeket a bölcsődébe, és csak délután vette észre, hogy a kisfiú még mindig az autóban van.

A Kids and Car Safety nevű szervezet adatai szerint az idei évben ez már a negyedik olyan gyermekhalál Floridában, amelyet felforrósodott autó okozott, országos szinten pedig a tizedik.

A szakértők szerint ezek a tragédiák nem mindig szándékos hanyagság következményei. Stressz, kimerültség, figyelemelterelés vagy akár a megszokott napi rutin apró megváltozása is elegendő lehet ahhoz, hogy valaki megfeledkezzen a gyermekéről.