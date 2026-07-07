Újabb gyermekéletet követelt a hőség: kétéves gyerek halt meg egy felforrósodott autóban

Megrázó tragédia történt vasárnap a floridai Hallandale Beachen, ahol egy kétéves kisgyermek életét vesztette, miután egy parkoló autóban maradt a rekkenő hőségben. A térségben a hőmérséklet megközelítette a 38 Celsius-fokot.
Meghalt egy kétéves kisfiú, órákig maradhatott a forró autóban
A rendőrség tájékoztatása szerint a gyermek egy bébiszitter felügyelete alatt állt, amikor a tragédia bekövetkezett. A gondozó később kórházba vitte az eszméletlen kisgyermeket, azonban az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.
A Hallandale Beach-i rendőrség azt követően indított nyomozást, hogy a helyi kórház értesítette a hatóságokat egy légzésleállással és eszméletlen állapotban beszállított kisgyermekről.
A nyomozók később megállapították, hogy a gyermeket egy parkoló autóban hagyták.
A hatóságok egyelőre nem közölték, mennyi ideig maradt a gyermek az autóban, és azt sem, hogy a bébiszitter rokoni kapcsolatban állt-e vele.
A nyomozás továbbra is tart, a rendőrség jelenleg bizonyítékokat gyűjt, mielőtt az ügyet átadná az ügyészségnek. Arról sem született még döntés, hogy emelnek-e vádat.
A tragédia sokkolta a környék lakóit.
Az eset különösen megrázó, mert alig néhány nappal korábban ugyanebben a floridai megyében egy 23 hónapos kisfiú halt meg hasonló körülmények között. A rendőrség szerint az édesapa elfelejtette elvinni a gyermeket a bölcsődébe, és csak délután vette észre, hogy a kisfiú még mindig az autóban van.
A Kids and Car Safety nevű szervezet adatai szerint az idei évben ez már a negyedik olyan gyermekhalál Floridában, amelyet felforrósodott autó okozott, országos szinten pedig a tizedik.
A szakértők szerint ezek a tragédiák nem mindig szándékos hanyagság következményei. Stressz, kimerültség, figyelemelterelés vagy akár a megszokott napi rutin apró megváltozása is elegendő lehet ahhoz, hogy valaki megfeledkezzen a gyermekéről.
A rendőrség ismét arra kérte a szülőket, hozzátartozókat és gondozókat, hogy minden alkalommal ellenőrizzék a hátsó ülést, mielőtt lezárják autójukat.
A szakemberek azt is javasolják, hogy a sofőrök helyezzék a telefonjukat, táskájukat vagy más nélkülözhetetlen tárgyukat a hátsó ülésre a gyermek mellé, így kisebb az esélye annak, hogy kiszálláskor megfeledkeznek róla.
A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy egy gyermek teste három-ötször gyorsabban melegszik fel, mint egy felnőtté, miközben egy parkoló autó belső hőmérséklete már az első tíz percben életveszélyes szintre emelkedhet.