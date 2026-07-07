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parkoló autó

Újabb gyermekéletet követelt a hőség: kétéves gyerek halt meg egy felforrósodott autóban

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Újabb megrázó tragédia történt Floridában: egy kétéves gyermek meghalt, miután egy tűző napon parkoló autóban maradt. A kisgyermek a bébiszitter felügyelete alatt állt, a rendőrség vizsgálja a körülményeket, és azt is, indul-e büntetőeljárás – írta meg a Daily Mail.
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parkoló autódaily mailtragédia

Megrázó tragédia történt vasárnap a floridai Hallandale Beachen, ahol egy kétéves kisgyermek életét vesztette, miután egy parkoló autóban maradt a rekkenő hőségben. A térségben a hőmérséklet megközelítette a 38 Celsius-fokot.

forró autó
Forró autóban hagyták a gyermeket.
Fotó: THIBAUT DURAND / Hans Lucas

Meghalt egy kétéves kisfiú, órákig maradhatott a forró autóban

A rendőrség tájékoztatása szerint a gyermek egy bébiszitter felügyelete alatt állt, amikor a tragédia bekövetkezett. A gondozó később kórházba vitte az eszméletlen kisgyermeket, azonban az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.

A Hallandale Beach-i rendőrség azt követően indított nyomozást, hogy a helyi kórház értesítette a hatóságokat egy légzésleállással és eszméletlen állapotban beszállított kisgyermekről.

A nyomozók később megállapították, hogy a gyermeket egy parkoló autóban hagyták.

A hatóságok egyelőre nem közölték, mennyi ideig maradt a gyermek az autóban, és azt sem, hogy a bébiszitter rokoni kapcsolatban állt-e vele.

A nyomozás továbbra is tart, a rendőrség jelenleg bizonyítékokat gyűjt, mielőtt az ügyet átadná az ügyészségnek. Arról sem született még döntés, hogy emelnek-e vádat.

A tragédia sokkolta a környék lakóit.

Az eset különösen megrázó, mert alig néhány nappal korábban ugyanebben a floridai megyében egy 23 hónapos kisfiú halt meg hasonló körülmények között. A rendőrség szerint az édesapa elfelejtette elvinni a gyermeket a bölcsődébe, és csak délután vette észre, hogy a kisfiú még mindig az autóban van.

A Kids and Car Safety nevű szervezet adatai szerint az idei évben ez már a negyedik olyan gyermekhalál Floridában, amelyet felforrósodott autó okozott, országos szinten pedig a tizedik.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy egy gyermek teste három-ötször gyorsabban melegszik fel, mint egy felnőtté, miközben egy parkoló autó belső hőmérséklete már az első tíz percben életveszélyes szintre emelkedhet.

A szakértők szerint ezek a tragédiák nem mindig szándékos hanyagság következményei. Stressz, kimerültség, figyelemelterelés vagy akár a megszokott napi rutin apró megváltozása is elegendő lehet ahhoz, hogy valaki megfeledkezzen a gyermekéről.

A rendőrség ismét arra kérte a szülőket, hozzátartozókat és gondozókat, hogy minden alkalommal ellenőrizzék a hátsó ülést, mielőtt lezárják autójukat.

A szakemberek azt is javasolják, hogy a sofőrök helyezzék a telefonjukat, táskájukat vagy más nélkülözhetetlen tárgyukat a hátsó ülésre a gyermek mellé, így kisebb az esélye annak, hogy kiszálláskor megfeledkeznek róla.

 

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