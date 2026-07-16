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víz alatti

Száz éve készült el a világ első színes víz alatti fotója – mutatjuk a történelmi felvételt!

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Egyetlen hal, egy víz alatti kamera és egy hatalmas villanás írta be magát a fotográfia történetébe. Száz éve készült el a világ első sikeres színes víz alatti fotója.
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víz alattifényképwilliam harding longley

Ma már természetesnek vesszük a színpompás víz alatti felvételeket, ám száz évvel ezelőtt ez még szinte lehetetlennek számított. Az első sikeres színes víz alatti fotó elkészítése mérföldkő volt a fotográfia történetében.

Száz éve készült el a világ első színes víz alatti fotója
Száz éve készült el a világ első színes víz alatti fotója (a kép illusztráció)
Fotó: Cristi Dangeorge / Shutterstock

Az első víz alatti fotótól a színes felvételig

Az első sikeres víz alatti felvétel története egészen a 19. századig nyúlik vissza. 

A francia biológus Louis Boutan 1893-ban készítette el az első ismert víz alatti fényképet. 

A felvételen maga Boutan látható nehézbúvár-felszerelésben, míg az exponálást a vízfelszínen tartózkodó segédje végezte.

A következő nagy áttörésre azonban több mint három évtizedet kellett várni. 1926-ban a kanadai–amerikai botanikus és tengerbiológus, William Harding Longley, valamint Charles Martin, a National Geographic fotográfusa elkészítették a világ első sikeres színes víz alatti fényképét. 

A legendás felvételen egy Lachnolaimus maximus, vagyis egy disznóhal látható.

Magnéziumporos robbanással világították meg a halat

A fotó a Florida Keys térségében, a Mexikói-öböl zátonyainál készült, és óriási technikai bravúrnak számított. A korabeli színes fotólemezek ugyanis túl lassúak voltak ahhoz, hogy a víz alatt mozgó halakat megfelelő minőségben megörökítsék.

A kutatók ezért speciálisan érzékenyített üveglemezeket használtak, a kamerát pedig egy vízhatlan sárgaréz tokba építették. Mivel a mélyebb vízben a természetes fény nem volt elegendő, egy rendkívül erős, magnéziumporos vakut alkalmaztak – írja a National Geographic

A fényképezőgépet mintegy négy és fél méteres mélységbe engedték a tengerfenékre, míg a megvilágításhoz használt magnéziumpor egy, a vízfelszínen lebegő tutajon kapott helyet. Az exponálást Longley a felszínről indította el: amikor működésbe hozta a zárszerkezetet, egy akkumulátorral működő elektromos vezeték egy időben berobbantotta a magnéziumporral töltött szerkezetet is. A hatalmas villanás elegendő fényt biztosított a víz alatti felvétel elkészítéséhez, miközben látványos fényjelenséget is keltett – olvasható a punkt.hu oldalon. 

Sérülés is történt a történelmi kísérlet során

A kísérletek nem voltak veszélytelenek. A lap beszámolója szerint Longley egy idő előtti robbanás során súlyos égési sérüléseket szenvedett, és napokra munkaképtelenné vált.

A történelmi jelentőségű felvételek 1927 januárjában jelentek meg a National Geographic hasábjain, és új korszakot nyitottak a víz alatti fotózásban. 

Az akkor használt víz alatti kameraház ma a Smithsonian Institution gyűjteményének egyik különleges darabja.

A fotográfia történetének mérföldkövei mellett a technológia más területein is születtek olyan találmányok, amelyek örökre megváltoztatták a világot. Ilyen volt a telefon is, amelynek szabadalmát 1876-ban jegyezték be.

 

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