Száz éve készült el a világ első színes víz alatti fotója – mutatjuk a történelmi felvételt!

Ma már természetesnek vesszük a színpompás víz alatti felvételeket, ám száz évvel ezelőtt ez még szinte lehetetlennek számított. Az első sikeres színes víz alatti fotó elkészítése mérföldkő volt a fotográfia történetében.
Az első víz alatti fotótól a színes felvételig
Az első sikeres víz alatti felvétel története egészen a 19. századig nyúlik vissza.
A francia biológus Louis Boutan 1893-ban készítette el az első ismert víz alatti fényképet.
A felvételen maga Boutan látható nehézbúvár-felszerelésben, míg az exponálást a vízfelszínen tartózkodó segédje végezte.
A következő nagy áttörésre azonban több mint három évtizedet kellett várni. 1926-ban a kanadai–amerikai botanikus és tengerbiológus, William Harding Longley, valamint Charles Martin, a National Geographic fotográfusa elkészítették a világ első sikeres színes víz alatti fényképét.
A legendás felvételen egy Lachnolaimus maximus, vagyis egy disznóhal látható.
Magnéziumporos robbanással világították meg a halat
A fotó a Florida Keys térségében, a Mexikói-öböl zátonyainál készült, és óriási technikai bravúrnak számított. A korabeli színes fotólemezek ugyanis túl lassúak voltak ahhoz, hogy a víz alatt mozgó halakat megfelelő minőségben megörökítsék.
A kutatók ezért speciálisan érzékenyített üveglemezeket használtak, a kamerát pedig egy vízhatlan sárgaréz tokba építették. Mivel a mélyebb vízben a természetes fény nem volt elegendő, egy rendkívül erős, magnéziumporos vakut alkalmaztak – írja a National Geographic.
A fényképezőgépet mintegy négy és fél méteres mélységbe engedték a tengerfenékre, míg a megvilágításhoz használt magnéziumpor egy, a vízfelszínen lebegő tutajon kapott helyet. Az exponálást Longley a felszínről indította el: amikor működésbe hozta a zárszerkezetet, egy akkumulátorral működő elektromos vezeték egy időben berobbantotta a magnéziumporral töltött szerkezetet is. A hatalmas villanás elegendő fényt biztosított a víz alatti felvétel elkészítéséhez, miközben látványos fényjelenséget is keltett – olvasható a punkt.hu oldalon.
Sérülés is történt a történelmi kísérlet során
A kísérletek nem voltak veszélytelenek. A lap beszámolója szerint Longley egy idő előtti robbanás során súlyos égési sérüléseket szenvedett, és napokra munkaképtelenné vált.
A történelmi jelentőségű felvételek 1927 januárjában jelentek meg a National Geographic hasábjain, és új korszakot nyitottak a víz alatti fotózásban.
Az akkor használt víz alatti kameraház ma a Smithsonian Institution gyűjteményének egyik különleges darabja.
A fotográfia történetének mérföldkövei mellett a technológia más területein is születtek olyan találmányok, amelyek örökre megváltoztatták a világot. Ilyen volt a telefon is, amelynek szabadalmát 1876-ban jegyezték be.