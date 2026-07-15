Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
franciaország

Eutanázia Franciaországban: történelmi döntés előtt a parlament, Magyarországon is újra fellángolt a vita

11 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A francia parlament alsóháza végső szavazásra készül egy olyan törvényről, amely lehetővé tenné, hogy bizonyos gyógyíthatatlan betegségben szenvedő felnőttek halálos adag gyógyszerhez juthassanak. A Franciaország életvégi ellátásáról szóló vitája évek óta tart, a jogszabály elfogadása jelentős változást hozhat az ország egészségügyi rendszerében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
franciaországéletvégi döntésekéletvégi ellátáseutanázia

A francia Nemzetgyűlés szerdán adhatja meg a végső jóváhagyást annak a törvényjavaslatnak, amely új szabályokat vezetne be az életvégi döntések területén.

Franciaország: engedélyezhetik az eutanáziát, végső szavazás előtt az életvégi ellátásról szóló törvény
Franciaország: engedélyezhetik az eutanáziát, végső szavazás előtt az életvégi ellátásról szóló törvény
Fotó: Shutterstock

A tervezet szerint azok a felnőttek kérhetnek majd halálos gyógyszert, akik megfelelnek a szigorú feltételeknek, gyógyíthatatlan betegségben szenvednek, és állapotuk jelentős szenvedéssel jár.

Évek óta tartó vita végére kerülhet pont

A kérdés hosszú ideje megosztja a francia társadalmat és politikai életet. A támogatók szerint a szabályozás lehetőséget adna arra, hogy a súlyos betegek méltósággal dönthessenek saját életük végéről.

Az ellenzők ugyanakkor attól tartanak, hogy a rendszer visszaélésekhez vezethet, és veszélybe sodorhatja a kiszolgáltatott embereket.

A jogszabály elfogadása esetén Franciaország közelebb kerülne azokhoz az európai országokhoz, ahol már léteznek hasonló megoldások az életvégi ellátásban.

Szigorú feltételekhez kötnék a lehetőséget

A tervezet nem általános engedélyt adna az eutanáziára, hanem pontos feltételekhez kötné a halálos gyógyszer igénylését.

A szabályozás célja, hogy kizárólag olyan betegek élhessenek ezzel a lehetőséggel, akik súlyos, gyógyíthatatlan állapotban vannak, és akik saját, önkéntes döntésüket képesek meghozni.

A francia vita középpontjában az áll, hogyan lehet egyensúlyt teremteni az egyéni önrendelkezés és az élet védelme között.

A törvény elfogadása jelentős fordulatot jelenthet Franciaországban, ahol eddig az életvégi ellátások elsősorban a fájdalomcsillapításra és a kezelések visszautasításának jogára épültek.

Magyarországon ismét előtérbe került az eutanázia kérdése

A Szent János Kórház korábbi orvosának ügye az elmúlt napokban ismét a figyelem középpontjába helyezte Magyarországon az eutanázia kérdését. Bár a nyomozás emberölés gyanúja miatt folyik, és a hatóságok egyelőre nem közöltek részletes tájékoztatást az eset körülményeiről, szakmai körökben felmerült az életvégi döntések jogi és etikai szabályozásának kérdése.

Emberölés miatt tartóztattak le egy budapesti orvost.
Emberölés miatt tartóztattak le egy budapesti orvost.
Fotó: Tények /  TV2 

A Magyar Orvosi Kamara szerint az ügy rávilágított arra, hogy az életvégi ellátások területén továbbra is szükség van egyértelműbb szakmai irányelvekre és társadalmi párbeszédre. A szervezet hangsúlyozta, hogy csak a hatósági vizsgálatok lezárása után lehet megalapozott szakmai álláspontot kialakítani, ugyanakkor az ilyen esetek megmutatják, milyen összetett döntési helyzetekkel találkozhatnak az egészségügyi dolgozók.

Magyarországon jelenleg az aktív eutanázia tiltott, vagyis egy beteg életének szándékos, tevőleges kioltása büntetőjogi következményekkel járhat. A jog ugyanakkor bizonyos feltételek mellett lehetőséget biztosít az életfenntartó kezelések visszautasítására, amelyet passzív eutanáziaként szoktak említeni.

Az ügy így nemcsak egy konkrét büntetőeljárás miatt váltott ki érdeklődést, hanem újraindította a vitát arról is, hogy szükség van-e az életvégi döntések szabályainak további pontosítására Magyarországon.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!