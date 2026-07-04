Érdekességek, amiket biztosan nem tudott a függetlenség napjáról

A függetlenség napja az Egyesült Államok egyik legfontosabb nemzeti ünnepe, amelyet minden évben július 4-én tartanak. Ez a nap az USA születésének szimbolikus dátuma, amikor az amerikai gyarmatok 1776-ban kinyilvánították függetlenségüket Nagy-Britanniától – írja a Britannica vonatkozó cikke.

Függetlenség napja: így született meg az Egyesült Államok (A kép illusztráció.)

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A függetlenség napja az 1776. július 4-én elfogadott függetlenségi nyilatkozatra emlékezik, amelyben a tizenhárom amerikai gyarmat hivatalosan is kimondta elszakadását a Brit Birodalomtól. Bár a tényleges harc a függetlenségért ezt követően még évekig tartott (az amerikai függetlenségi háború 1783-ig), a dokumentum elfogadása vált az ország születésnapjává.

A 18. század közepén az észak-amerikai brit gyarmatok egyre elégedetlenebbek voltak az anyaország politikájával, különösen az adóztatással és a képviselet hiányával. A híres elv, a „no taxation without representation” – vagyis adóztatás képviselet nélkül – a feszültségek egyik fő mozgatórugója lett. A gyarmatok egyre inkább önállóságra törekedtek.

1776 nyarán a Kontinentális Kongresszus Philadelphiában elfogadta a függetlenségi nyilatkozatot, amelyet többek között Thomas Jefferson fogalmazott meg. A dokumentum hivatalosan is kimondta a tizenhárom gyarmat elszakadását a Brit Birodalomtól, és ezzel politikai értelemben megszületett az Amerikai Egyesült Államok.

Mit jelent a függetlenség napja?

A függetlenség napja nem csupán történelmi évforduló, hanem az amerikai értékrend egyik legfontosabb szimbóluma is. A szabadság, a demokrácia és az önrendelkezés eszméjét ünneplik ezen a napon, amely az amerikai nemzeti identitás központi eleme.

A függetlenség napja az Egyesült Államokban munkaszüneti nap, amelyet országszerte látványos események kísérnek. A legikonikusabb hagyomány a tűzijáték, amely fénybe borítja a nagyvárosokat. Emellett utcai felvonulások, szabadtéri koncertek és családi grillezések is jellemzőek, amelyek a közösségi élményt erősítik.

Az ünnephez szorosan kapcsolódik az amerikai zászló, a piros-fehér-kék színek használata, valamint a szabadságot jelképező sas és a Szabadság-szobor szimbolikája.

A függetlenség napja ma már nemcsak történelmi megemlékezés, hanem az amerikai társadalom egyik legfontosabb kulturális eseménye is.