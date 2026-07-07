Segíteni akart a barátján, felfoghatatlan tragédia lett belőle

Két tinédzser fiú fulladt vízbe Angliában, miután egyikük megpróbálta kimenteni a barátját a Tyne folyóból. A tragédia 2024 májusában történt az észak-angliai Ovinghamnél, Northumberlandben, ahol a 14 éves David Radut és a 13 éves Aras Rudzianskas egy körülbelül húszfős gyerekcsoporttal érkezett Newcastle-ből – számolt be a Daily Mail.

Két fiú játszott egy folyó fölötti kötélhintán Angliában, amikor egyikük a vízbe esett. Barátja megpróbálta kimenteni, de végül mindketten vízbe fulladtak (A kép illsuztráció)

Barátját akarta kimenteni a folyóból egy 13 éves fiú, mindketten meghaltak

A fiúk egy folyó fölé belógó kötélhintát használtak. David, aki nem tudott úszni, véletlenül elengedte a kötelet, és a vízbe esett ahelyett, hogy visszaérkezett volna a partra. Segítségért kiáltott Arasnak, aki berohant a folyóba, hogy kihúzza őt.

A halottkémi vizsgálaton elhangzott, hogy David pánikba esett, és a víz alatt küzdve lenyomhatta Arast is. Egy másik gyerek megpróbálta megragadni David karját, de el kellett engednie, mert őt is húzta lefelé a víz.

Arast később egy paddleboardozó nő találta meg arccal lefelé a folyóban. Megpróbálta újraéleszteni, majd a mentők kórházba vitték, de három nappal később meghalt. David holttestét még aznap este találták meg a folyó medrében.

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