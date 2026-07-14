Kilenc napot töltött a fürdőkádban egy idős nő – így maradt életben

Hihetetlen túlélőtörténetről számoltak be az Egyesült Államokban: egy 82 éves észak-karolinai nő kilenc napon át feküdt a fürdőkádjába szorulva, miután súlyos balesetet szenvedett. A New York Post cikkéből kiderül, hogy az idős hölgy életét végül az mentette meg, hogy a lábával meg tudta nyitni a csapot, és az arcára fröccsenő vízből ivott.

Napokon át senki sem tudta, hogy a 82 éves Joan Rivet a fürdőkádjában fekszik mozdulatlanul.

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Lábával nyitotta meg a csapot a fürdőkádban

Joan Rivet június 1-jén készült lefeküdni clyde-i otthonában, amikor a fürdőszobában megbotlott, hanyatt esett a kádba, és magával rántotta a zuhanyfüggönyt is. A leszakadó karnis ráesett, a baleset pedig olyan súlyos hátfájdalmat okozott, hogy képtelen volt kimászni.

Az asszony órákon át segítségért kiabált, de senki sem hallotta meg. Egyetlen társa a Phoebe nevű macskája volt, amely a fürdőszoba ajtaja előtt nyávogott.

Láttam, ahogy besötétedik, majd újra kivilágosodik. Egy idő után teljesen elvesztettem az időérzékemet

– idézte fel később.

82-year-old North Carolina woman survives nine days trapped in bathtub after fall https://t.co/cdJQxbMxJ3 pic.twitter.com/1izbz8LwAm — New York Post (@nypost) July 14, 2026

A 2023 óta özvegyként egyedül élő nőnek nem voltak gyermekei, ezért nem tudhatta, mikor veszi észre bárki, hogy eltűnt. Mindez azonban nem törte meg: elhatározta, hogy bármi áron életben marad.

A sérülései ellenére sikerült a lábával elérnie a csapot, amelyet megnyitott.

Napokon keresztül az arcára fröccsenő vízből ivott, így kerülte el a kiszáradást.

Közben többször is segítségért imádkozott, miközben a fájdalmak egyre elviselhetetlenebbé váltak.

Bátyja gyanakodni kezdett

A fordulat akkor következett be, amikor a Georgiában élő bátyja, Bill Lesko napokon keresztül hiába próbálta telefonon elérni.

Miután a szomszédok megerősítették, hogy az autó továbbra is a ház előtt áll, de senkit sem láttak mozogni az ingatlanban, a férfi értesítette a Haywood megyei seriffhivatalt, és kérte, hogy ellenőrizzék a testvérét.

A rendőrök június 10-én érkeztek a házhoz, ahol Rivetre félájult állapotban találtak rá a fürdőkádban. Azonnal kórházba szállították.

Az orvosok szerint a nő súlyosan kiszáradt és alultáplált volt, emellett napokig tartó mozdulatlansága miatt felfekvések is kialakultak nála.