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torta

Rossz címre vitte a futár a tortát, a család egy TikTok-videóban kapta meg az örömhírt

1 órája
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Egy rossz helyre kézbesített torta teljesen felborította egy gyermeket váró pár terveit. A süteményt egy idegen vágta fel a TikTokon, így a szülők végül az interneten értesültek arról, hogy két kisfiuk is lesz.
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tortaikrekfutár

Egy futártévedés miatt egy amerikai tartalomgyártóhoz került az a torta, amelyet egy gyermeket váró párnak készítettek, hogy kiderüljön a születendő gyermek neme. A tiktoker videón vágta fel a süteményt, így végül nemcsak ő, hanem a valódi szülők is megtudták, hogy ikerfiúkat várnak – írja a New York Post

KAZAN, RUSSIA - April, 10, 2022: Cake with decorated with gingerbread cookies with a TikTok logo.
Egy futár összecserélte a csomagokat, így egy TikTok-tartalomgyártóhoz került egy baba nemét felfedő torta.
Fotó: Shutterstock

Nick Wilkins a saját születésnapi tortáját várta, ám a futár tévedésből egy Samnek és Melissának készített finomságot adott át neki. A sütemény eredetileg egy úgynevezett gender reveal (nemfelfedő) bulira készült, amelyen a leendő szülők a torta segítségével tudják meg gyermekük nemét.

Mivel a tortát már nem lehetett visszaküldeni, Wilkins úgy döntött, hogy videót készít róla.

Egy Samnek és Melissának szánt tortát kaptam. Nem tudom visszavinni, mert élelmiszert nem lehet visszaküldeni

 – mondta a TikTokon.

A videóban elmagyarázta, hogy a torta belsejében egy kapszula rejti a meglepetést: a kék szín kisfiút, a rózsaszín kislányt, a sárga pedig azt jelenti, hogy ikreket várnak. Miközben felvágta a süteményt, még viccelődött is.

Melissa, komolyan Red Velvet tortát rendeltetek? Mindenki tudja, hogy a duplacsokis sokkal jobb.

Milliók nézték végig a nagy pillanatot

A nézők együtt izgultak vele, amikor végül előkerült a sárga kapszula, majd a hozzá tartozó kártya.

Sárga! Ikrek lesznek... A kártya szerint két kisfiú. Sok szerencsét nektek!

– mondta.

A különös helyzetet fokozta, hogy ekkor a valódi szülők még nem tudták, mit rejt a torta.

A videó villámgyorsan terjedni kezdett az interneten, közel 20 millió megtekintést gyűjtött össze. A kommentelők azonnal nyomozásba kezdtek, hogy megtalálják Samet és Melissát. 

@n1ckwilkins

♬ Door Bell - House Doorbell Ring Effect - Care Free Sounds and Music

Néhány nappal később jelentkezett az igazi Melissa

A történet végül pár nappal később zárult le, amikor Nick Wilkins YouTube-oldalán megszólalt a valódi Melissa.

El sem hiszem! Köszönjük, hogy elmondtad, milyen neműek lesznek a babáink. Felvettük a kapcsolatot a cukrászdával, és hatalmas örömmel várjuk a két kisfiunkat. És igen, lehetsz a tiszteletbeli nagybácsijuk!

 – írta.

Nick korábban viccesen azt kérte, hadd legyen a gyerekek tiszteletbeli nagybácsija, mert úgy érezte, a szokatlan történetnek köszönhetően már ő is egy kicsit a család részévé vált.

 

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