Eleinte csak fejfájással küzdött, majd jöttek a rohamok: több tucat galandféreg volt az agyában

38 élősködőt találtak egy brit nő, Lowri Denman agyában, aki tíz éven át küzdött epilepsziás rohamokkal, pszichózissal és fertőzésekkel azok után, hogy Indiában galandféreg jutott a szervezetébe. Lowri még 2007-ben járt Új-Delhiben, ahol teljesen beleszeretett a kultúrába és hálás volt a sorsnak, hogy akkor nem kapta el az úgynevezett "Delhi hasmenést", amely sok utazót érint a helyi baktériumok és vírusok miatt. A ma 47 éves nő azonban útja után csaknem négy évvel egy nagyjából egy méter hosszú galandférget ürített ki. Akkor semmilyen panasza nem volt, ezért az orvosi kezelés után azt hitte, ezzel lezárult az ügy. Később azonban kiderült: neurociszticerkózisa van, amely egy sertésgalandférgek lárvái által okozott agyi fertőzés.

Több tucat galandférgeket találtak egy nő agyában. Fotó: Unsplash

Lowri 2011-ben egy erős fejfájásait követően egy súlyos, úgynevezett tónusos-klónusos epilepsziás rohamot kapott, amely eszméletvesztéssel és görcsökkel járt. Három hónappal később, agyi vizsgálata során jött a sokkoló felfedezés:

Undorító volt arra gondolni, hogy ezek a dolgok a fejemben vannak

- nyilatkozta hozzátéve, indiai útja során kizárólag vegetáriánius ételeket fogyasztott, azonban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a fertőzés szennyezett ivóvízzel vagy nem megfelelő higiéniai körülmények között is elkapható.

Éveken át galandférgek voltak az agyában

A neurociszticerkózis akkor alakul ki, ha a galandféreg-fertőzést nem kezelik időben, és a lárvák eljutnak a központi idegrendszerbe. Ez a betegség legsúlyosabb formája, és világszerte az epilepsziás rohamok egyik gyakori oka. A diagnózis után Lowrit epilepszia elleni gyógyszerekkel kezelték, a gyakori rohamok miatt bevonták a jogosítványát, és önállósága is jelentősen csökkent. Orvosai azt tanácsolták neki, hogy egyedül még fürdőt se vegyen, mert egy roham életveszélyes lehet.

Szteroidokat és albendazolt kapott, később azonban kiderült, hogy az élősködők nem pusztulnak el úgy, ahogy az orvosok remélték. Ezért egy másik féreghajtó gyógyszert, prazikvantelt is alkalmaztak. Végül fel kellett adnia a munkáját, visszaköltözött a családjához, mert már gondoskodásra szorult, paranoia jelent meg nála, ami miatt 2016-ban pszichiátriára került, ahol egy évet töltött. Most, immáron tíz éve ugyan egészséges és rohamai sincsenek gyógyszerei miatt, de élete örökre megváltozott. Erről pedig azt tervezi egy podcast során tervez majd mesélni 12 adásra bontva, írja a Mirror.