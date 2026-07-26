A gazdagok új hóbortja: milliókat fizetnek azért, hogy egy teljes személyzet nevelje fel a gyerekeiket

A világ leggazdagabb családjai körében egyre nagyobb divat, hogy szinte minden gyermekneveléssel kapcsolatos feladatot kiszerveznek. A fürdetéstől az esti meséig, a szobatisztaságra neveléstől a biciklizés megtanításáig külön szakembereket alkalmaznak, akiknek szolgáltatásaiért évente akár 250 ezer dollárt (mintegy 87 millió forintot) is kifizetnek – olvasható a New York Post oldalán.

Luxus a javából: külön csapat neveli a gazdagok gyerekeit, vagyonokat fizetnek érte (a kép illusztráció)

Fotó: Sven Hansche / Shutterstock

A San Diegóban élő Christine Landis, a Peacock Parent vezérigazgatója és férje két gyermekük mellett egy teljes háztartásnyi személyzetet foglalkoztat. A gazdag családnak bentlakó, teljes munkaidős családi asszisztense, személyi séfje és házvezetőnője is van, így a szülők szerint több idejük marad arra, hogy valóban a gyerekeikre figyeljenek.

Minden óra, amit nem a teendők elvégzésével töltök, egy újabb óra, amikor teljes figyelmemet a gyerekeimnek szentelhetem

– mondta Landis a Wall Street Journalnak.

Már nem elég a bébiszitter

A tehetős családok ma már nem csupán dadákat alkalmaznak. Egyre népszerűbbek az úgynevezett családi asszisztensek, akik a gyermekfelügyeleten túl intézik a fürdetést, az esti mesélést, a bevásárlást, a háztartás szervezését és számos egyéb feladatot is.

A luxusgyermeknevelési szolgáltatások piaca közben rohamosan bővül.

Külön séfek készítenek prémium bébipüréket, más szakemberek a szobatisztaságra nevelésben segítenek, sőt olyanok is vannak, akik pénzért megtanítják a gyerekeket biciklizni.

Milliókat kérnek egy-egy szolgáltatásért, a gazdagok pedig boldogan kifizetik

A különleges szolgáltatások ára is a luxuskategóriát tükrözi. A szobatisztaságra neveléssel foglalkozó tanácsadók 600 és 5000 dollár (210 ezer–1,75 millió forint) közötti összeget kérhetnek egy többnapos programért.

A kerékpározást oktató szakemberek díja meghaladja a 400 dollárt (mintegy 140 ezer forint), míg egy olyan segítő, aki a gyerek nyári táborba szánt csomagját pakolja össze, óránként 125 dollárt (közel 44 ezer forintot) is elkérhet.

Seth Norman Greenberg, a háztartási személyzetet közvetítő Pavillion Agency vezetője szerint még soha nem volt ekkora kereslet ezekre a szolgáltatásokra.

Most vagyunk a valaha volt legforgalmasabb időszakunkban. A gazdaság egyre több milliomost és milliárdost termel ki

– fogalmazott.