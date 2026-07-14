Halálra gázoltak egy 4 éves kislányt - egy férfit őrizetbe vett a rendőrség

Egy kisgyermek meghalt, miután egy autó elgázolta. A mentőszolgálatokat július 12-én, vasárnap 14:28-kor riasztották a Nottingham Roadra, Gothambe. Tragikus módon a kislány életét már nem tudták megmenteni, a kórházban meghalt.

Szemtanúkat keres a gázolás ügyében a rendőrség. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

Szemtanúkat keres a gázolás ügyében a rendőrség

A rendőrség őrizetbe vett egy 59 éves férfit veszélyes vezetéssel okozott halál gyanújával, kihallgatták és óvadék ellenében szabadlábra helyezték. A Nottinghamshire-i rendőrség most szemtanúkat keres, akik a baleset idején a környéken jártak, vagy esetleg felvételük van róla.

Ez egy mélyen tragikus eset, és gondolataink a kislány szeretteivel vannak ebben az elképzelhetetlenül nehéz időszakban

- mondta Paul Clark őrmester, hozzátette, hogy a halálos baleset körülményeit vizsgálják, addig is arra kértek mindenkit, hogy ne terjesszenek álhíreket a közösségi médiában.

Mindeközben a rendőrség őrizetbe vett egy férfit, akit a brit politikus, Ann Widdecombe meggyilkolásával vádolnak. A meg nem nevezett, 28 éves gyanúsítottat szombat este tartóztatták le a dél-yorkshire-i Rotherhamben, több mint 480 kilométerre, Devontól, ahol holtan találták a politikust - írta a Daily Star.