Elgázolt két 17 éves lányt, másnap már a kommenteken nevetett

Két 17 éves tinilány halt meg egy gázolásban New Jersey-ben, a hatóságok szerint azonban nem baleset történt. A vád szerint egy fiatal férfi szándékosan hajtott rájuk, majd másnap élő streamben arról beszélt, hogy a tragédiáról író kommentelők csak növelik a nézettségét – számolt be a Fox News.

Gázolás: élő adásban hencegett a fiatal férfi, akit két 17 éves lány megölésével vádolnak (A kép illusztráció.)

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Élő adásban hencegett a fiatal férfi, akit két 17 éves lány megölésével vádolnak

Kettős gyilkossággal vádolnak egy New Jersey-i fiatal férfit, aki az ügyészek szerint szándékosan hajtott rá két 17 éves lányra. Maria Niotis és Isabella Salas elektromos biciklivel közlekedett Cranfordban, amikor Vincent Battiloro a vád szerint autóval elütötte őket. A két lány meghalt, az ügy pedig most azért kapott újabb figyelmet, mert a vádlottat felnőttként állítják bíróság elé.

A hatóságok szerint Battiloro saját fedélzeti kamerája rögzítette a történteket. A nyomozók azt állítják, hogy a fiatal férfi beült egy Jeep Compassba, az egyik áldozat otthona közelébe hajtott, majd amikor meglátta a két lányt, megfordult, követte őket, és gyorsítani kezdett.

A rendőrség szerint a felvételen az látszik, hogy az autó nagy sebességgel elüti mindkét tinédzsert, majd a férfi gyalog menekül el a helyszínről.

A történetet még felháborítóbbá teszi, hogy Battiloro a vád szerinti gázolás másnapján YouTube-on élőzött. A közvetítésben arról beszélt, hogy a kommentelők csak növelik az elérését, ami után pénzt kaphat a platformtól. Később azt állította, sok téves információ terjed az interneten, részvétét fejezte ki a lányok családjának, és azt mondta, szerinte több van az ügy mögött, mint amit az emberek tudnak.

Élő adásban gyilkoltak meg egy youtubert Japánban

A japán rendőrség azt állítja, hogy letartóztatta azt a férfit, aki késsel gyilkolt meg egy youtubert, miközben az élőben közvetített Tokió utcáin. A tokiói rendőrség közölte, hogy kedden a helyszínen letartóztatták a 42 éves Kenji Takanót, akit gyilkossági kísérlettel gyanúsítanak. Az anyagokat elküldték az ügyészségnek, akik még nem emeltek vádat.