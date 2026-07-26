A berlini tragédia csak a legújabb a sorban: ezek a gázolásos támadások rázták meg Németországot - videó

A szombat esti, berlini Pride-rendezvény közelében történt halálos gázolás ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy Németországban az elmúlt évtizedben több hasonló tragédia is történt. A 2016-os berlini karácsonyi vásár elleni terrortámadás óta a járművel elkövetett támadások kiemelt biztonsági kockázatnak számítanak, ezért a hatóságok minden nagyobb rendezvényen fokozott készültséget rendelnek el. A szombati támadás feltételezett elkövetőjét továbbra is nagy erőkkel keresik, a rendőrség szerint fegyveres és veszélyes lehet.

Rendőr a 2016-os berlini terrortámadás helyszínén, a Breitscheidplatzon álló kamion mellett. A jármű a zsúfolt karácsonyi vásárba hajtott, a merényletben 12 ember meghalt, csaknem 50-en megsérültek.

Fotó: BRITTA PEDERSEN / DPA/AFP

Íme a legsúlyosabb, nagy visszhangot kiváltó gázolásos támadások időrendben.

2016. december – A Breitscheidplatzi karácsonyi vásár elleni terrortámadás

2016. december 19-én Anis Amri, egy elutasított menedékkérő tunéziai állampolgár, akit iszlamista kapcsolatokkal hoztak összefüggésbe, eltérített egy kamiont, megölte annak sofőrjét, majd a berlini Breitscheidplatz zsúfolt karácsonyi vásárába hajtott. A merényletben a sofőr mellett további 11 ember vesztette életét, több tucatnyian pedig megsérültek. Amrit négy nappal később az olasz rendőrök Milánó közelében lelőtték – emlékeztet a Reuters.

2020. február – Gyerekek közé hajtott egy autó a farsangi felvonuláson

A nyugat-németországi Volkmarsenben egy német férfi autójával a farsangi felvonulás résztvevői közé hajtott. A támadásban több tucat ember megsérült, köztük legalább 20 gyermek.

A kasseli bíróság később életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte, miután megállapította, hogy szándékosan, emberek megölésének szándékával vezette a járművet a tömegbe.

A támadásnak végül nem volt halálos áldozata.

A nyomozók egy autó mellett állnak, amely a rózsahétfői felvonuláson tömegbe hajtott.

Fotó: SWEN PFORTNER / DPA/AFP

2020. december – Egy kilenchetes csecsemő is az áldozatok között volt Trierben

Egy ittas, 51 éves német férfi végighajtott Trier belvárosi sétálóutcáján. A támadásban öten meghaltak – köztük egy mindössze kilenchetes csecsemő –, további mintegy 15 ember pedig megsérült.

2022. június – Tanárnő halt meg, diákjai is megsérültek Berlinben

Berlin egyik forgalmas bevásárlónegyedében egy 29 éves német–örmény férfi autójával felhajtott a járdára, megölve egy tanárnőt és megsebesítve 14 diákját. A nyomozás során a gyanúsítottnál

paranoiás skizofréniára utaló bizonyítékokat találtak.

2024. december – Vérfürdő a magdeburgi karácsonyi vásárban

2024 decemberében hat ember meghalt, több mint 200-an megsérültek, amikor egy autó a zsúfolt magdeburgi karácsonyi vásárba hajtott.

Az elkövető egy szaúd-arábiai állampolgár volt, akit 2026 júniusában életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek.

Az ügyészség szerint tettét egy polgári jogvita miatti frusztráció motiválta, emellett iszlámellenes nézeteket vallott, és szélsőjobboldali szimpátiát is mutatott.