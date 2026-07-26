A berlini tragédia csak a legújabb a sorban: ezek a gázolásos támadások rázták meg Németországot - videó

A szombat esti, berlini Pride-rendezvény közelében történt halálos gázolás ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy Németországban az elmúlt évtizedben több hasonló tragédia is történt. A 2016-os berlini karácsonyi vásár elleni terrortámadás óta a járművel elkövetett támadások kiemelt biztonsági kockázatnak számítanak, ezért a hatóságok minden nagyobb rendezvényen fokozott készültséget rendelnek el. A szombati támadás feltételezett elkövetőjét továbbra is nagy erőkkel keresik, a rendőrség szerint fegyveres és veszélyes lehet.
Íme a legsúlyosabb, nagy visszhangot kiváltó gázolásos támadások időrendben.
2016. december – A Breitscheidplatzi karácsonyi vásár elleni terrortámadás
2016. december 19-én Anis Amri, egy elutasított menedékkérő tunéziai állampolgár, akit iszlamista kapcsolatokkal hoztak összefüggésbe, eltérített egy kamiont, megölte annak sofőrjét, majd a berlini Breitscheidplatz zsúfolt karácsonyi vásárába hajtott. A merényletben a sofőr mellett további 11 ember vesztette életét, több tucatnyian pedig megsérültek. Amrit négy nappal később az olasz rendőrök Milánó közelében lelőtték – emlékeztet a Reuters.
2020. február – Gyerekek közé hajtott egy autó a farsangi felvonuláson
A nyugat-németországi Volkmarsenben egy német férfi autójával a farsangi felvonulás résztvevői közé hajtott. A támadásban több tucat ember megsérült, köztük legalább 20 gyermek.
A kasseli bíróság később életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte, miután megállapította, hogy szándékosan, emberek megölésének szándékával vezette a járművet a tömegbe.
A támadásnak végül nem volt halálos áldozata.
2020. december – Egy kilenchetes csecsemő is az áldozatok között volt Trierben
Egy ittas, 51 éves német férfi végighajtott Trier belvárosi sétálóutcáján. A támadásban öten meghaltak – köztük egy mindössze kilenchetes csecsemő –, további mintegy 15 ember pedig megsérült.
2022. június – Tanárnő halt meg, diákjai is megsérültek Berlinben
Berlin egyik forgalmas bevásárlónegyedében egy 29 éves német–örmény férfi autójával felhajtott a járdára, megölve egy tanárnőt és megsebesítve 14 diákját. A nyomozás során a gyanúsítottnál
paranoiás skizofréniára utaló bizonyítékokat találtak.
2024. december – Vérfürdő a magdeburgi karácsonyi vásárban
2024 decemberében hat ember meghalt, több mint 200-an megsérültek, amikor egy autó a zsúfolt magdeburgi karácsonyi vásárba hajtott.
Az elkövető egy szaúd-arábiai állampolgár volt, akit 2026 júniusában életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek.
Az ügyészség szerint tettét egy polgári jogvita miatti frusztráció motiválta, emellett iszlámellenes nézeteket vallott, és szélsőjobboldali szimpátiát is mutatott.
2025. február – Egy anya és kétéves kislánya is meghalt Münchenben
Egy 24 éves afgán férfi autóval egy szakszervezeti demonstráció résztvevői közé hajtott Münchenben. A támadásban egy nő és kétéves lánya életét vesztette, több tucat ember megsérült. A német szövetségi ügyészség szerint a gázolást iszlamista szélsőséges indíték motiválta, a férfi ellen jelenleg is büntetőeljárás zajlik.
2025. március – Szándékosan hajtott a gyalogosok közé Mannheim belvárosában
Alig néhány héttel a müncheni tragédia után újabb halálos gázolás rázta meg Németországot. Egy 40 éves férfi autójával gyalogosok közé hajtott Mannheim belvárosában. Két ember meghalt, 11-en megsérültek. Az ügyészség szerint a cselekmény szándékos volt, ugyanakkor politikai vagy vallási indítékot nem találtak, a gyanúsított mentális állapota azonban felvetett kérdéseket.
2026. május – Pánik a lipcsei sétálóutcában
Lipcse belvárosában két ember vesztette életét, hárman pedig súlyosan megsérültek, amikor egy autó a gyalogosövezetbe hajtott. A rendőrség elfogta a 33 éves német sofőrt, akiről a hatóságok azt közölték, hogy feltehetően mentális problémákkal küzdött.
2026. július – Tömegbe hajtott egy iszlamista Berlinben, halálos áldozat is van
A legfrissebb eset szombat este történt, amikor egy jármű a Christopher Street Day (CSD), vagyis a berlini Pride közelében a tömegbe hajtott. A támadásban egy ember meghalt, 17-en megsérültek, többen életveszélyes állapotban kerültek kórházba.
A rendőrség azonosította a feltételezett elkövetőt, a 21 éves Abdul B.-t, akit a berlini iszlamista színtér ismert tagjaként tartanak számon. A férfit továbbra is nagy erőkkel keresik, mivel a hatóságok szerint fegyveres lehet, ezért különösen veszélyesnek számít. A nyomozók egyelőre nem tudták megállapítani a támadás pontos indítékát, és azt is vizsgálják, hogy egyedül követte-e el a gázolást, vagy voltak társai is.
Az elmúlt tíz év tragédiái azt mutatják, hogy a járművel elkövetett támadások továbbra is komoly biztonsági kihívást jelentenek Németországban. Bár az elkövetők indítékai eltérőek voltak – a terrorizmustól a mentális betegségen át a személyes sérelmekig –, a következmény minden esetben ugyanaz volt: ártatlan emberek vesztették életüket vagy sérültek meg súlyosan.