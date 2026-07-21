10 ember életét követelte egy gázrobbanás Indiában

Egy feltételezett gázrobbanás miatt beomlott egy építés alatt álló alagút egy vízerőmű-projektnél India északkeleti, himalájai Sikkim államában, a kínai határ közelében. A katasztrófában legalább 10 ember meghalt, 17 másikat pedig eltűntként keresnek.

Gázrobbanás miatt omolhatott be az alagút. (Képünk illusztráció) Fotó: magnific.com

Gázrobbanás miatt omolhatott be az alagút

A robbanás hétfőn rázta meg az alagutat Samardung faluban, mintegy 40 kilométerre az állam fővárosától, Gangtoktól. Anupama Tamling, a környékbeli tisztviselő elárulta az újságíróknak, hogy az alagútban több munkás végzett építési munkálatokat az 500 megawattos Teesta vízerőmű projekten.

A túlélők, akiknek sikerült kimenekülniük, elmondták a hatóságoknak, hogy hangos robbanást hallottak, mielőtt törmelék csapódott volna be az alagútba, több tucat embert csapdába ejtve. Ahogy a baleset híre elterjedt, az állami tulajdonú National Hydroelectric Power Corporation (NHPC), amely a projektet építi, hat tisztviselője belépett az alagútba, hogy segítsen a mentési akciókban, de maguk is csapdába estek.

Eddig 10 holttestet találtunk, és attól tartunk további 17 ember lehet csapdában

- mondta Sonam Dolma helyi rendőrfőnök.

A mentőcsapatok, köztük a Nemzeti Katasztrófavédelmi Erők (NDRF), nehezen tudják elérni a bajbajutottakat az alagútban uralkodó veszélyes körülmények miatt, ahol mérgező gázok halmozódtak fel.

Mérgező gázokat, például metánt, szén-monoxidot és hidrogén-szulfidot találtunk az alagútban

- mondta Nitin Kumar, az NDRF tisztviselője.

Hozzátette, hogy a mentők speciális légzőkészüléket használtak, miközben túlélőket kerestek a veszélyes viszonyok közepette.

Szakértők szerint a Teesta-folyó medencéje, ahol a vízerőmű-projekt épül, egy szeizmikusan aktív régióban fekszik, amelyet törésekkel teli, fiatal, törékeny kőzetformációk és ősi gázokat csapdába ejtő föld alatti üregek jellemeznek. Dr. Devesh Walia, a szomszédos Meghalaya államban található North-Eastern Hill Egyetem geológiaprofesszora elárulta, hogy „teljesen elképzelhető, hogy a metán más gázokkal együtt felhalmozódott a föld alatt, és ez válthatta ki a robbanást” - írta az AP News.