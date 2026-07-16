Genovai hídkatasztrófa: közel 8 évvel után születhet ítélet

2018. augusztus 14-én reggel törtét az a genovai hídkatasztrófa, amely az egész világot megrázta. A 47 éves Claudia Possetti férjével, Andreával és két kiskorú gyermekével együtt utazott az olasz riviérára nyaralni, amikor a genocai Morandi híd hirtelen összeomlott alattuk és a leszakadó hídról a vasúti sínekre zuhantak. Ők négyen azok közé a 43 áldozat közé tartoznak, akik akkor vesztették életük, Olaszország egyik legsúlyosabb infrastruktúrális katasztrófájában. Habár a tragédia immáron csaknem nyolc éve történt, az elsőfokú ítélethirdetésre csak most kerül sor.

Közel nyolc éve történt a genovai hídkatasztrófa. Fotó: AFP

Claudia húga, Egle Possetti természetesen ott lesz a tárgyaláson, ahogy a gyerekek apja is, Claudia néhai párja.

Szorongok, aggódom, nagyon felkavaró ez az egész. Ennyi év és megszámlálhatatlan tárgyalás után talán végre fény derül az igazságra. Rendkívül fontos lenne számunkra tudni, hogy valakit felelősségre vontak-e. Éveken át azt mondták nekünk az ügyvédek, hogy a történtekért senki sem hibáztatható, egyszerű baleset volt. Ez az ítélet azonban szimbolikus jelentőségű lehet. Ha kiderül, ki a felelős, az talán némi megnyugvást és igazságérzetet adhat nekünk.

– nyilatkozta Egle Possetti.

Genovai hídkatasztrófa: éveken át tartó vizsgálat zajlott

A Morandi híd egy nyári vihar idején, a turistaszezon kellős közepén omlott össze. A mélybe zuhanó autók és teherautók súlyos pusztítást okoztak. A tragédia után éveken át tartó vizsgálat indult annak feltárására, hogyan történhetett meg az, hogy az 1960-as években épült viadukt, amely Genovát kötötte össze a francia határ felé vezető egyik legfontosabb útvonallal, ilyen állapotba kerülhetett.

2022 júliusa óta ezért összesen 57 ember állt már bíróság előtt. A vádlottak között szerepelnek az Autostrade per l'Italia autópálya-üzemeltető korábbi vezetői, az anyavállalat, az Atlantia egykori vezetői, a Spea karbantartó cég mérnökei, valamint a közlekedési minisztérium volt tisztviselői is. A vádak között többrendbeli gondatlanságból elkövetett emberölés és okirat-hamisítás is szerepel. Valamennyi vádlott azonban tagadja a felelősségét, a per központi kérdése, hogy mi okozta a híd összeomlását.

Az ügyészség szerint a szükséges karbantartási munkákat újra és újra elhalasztották, miközben figyelmen kívül hagyták a figyelmeztető jeleket, a társaság pedig továbbra is jelentős nyereséget termelt. A védelem ezzel szemben azt állítja, hogy a tragédiát egy olyan tervezési hiba okozta, amely az egyik tartókábelt érintette, és amelyet semmilyen karbantartással nem lehetett volna megelőzni, mivel a kábel betonburkolat alatt volt.

A pláne, hogy néhány enyhébb vádpont, köztük az okirat-hamisítás időközben elévült az olasz jog szerint, miután az eljárás csaknem négy éve tart, és eddig 284 tárgyalási napot tartottak. Francesco Pinto, az ügy korábbi helyettes főügyésze szerint az eljárás elhúzódása jól mutatja az olasz igazságszolgáltatás rendszerszintű problémáit. Úgy véli, hogy a fellebbezési eljárás és a legfelsőbb bíróság végleges döntése együtt még további két és fél évig is eltarthat, írja az ABC.