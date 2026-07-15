Történelmi egyezség: csaknem 120 év után eltűnt a határkerítés Gibraltár és Spanyolország között

A kedden Brüsszelben aláírt egyezmény éjféltől hatályos, lezárva a több mint négy évig tartó tárgyalásokat az Egyesült Királyság, Spanyolország, Gibraltár és az Európai Unió között. Az új szabályozás megszünteti a szárazföldi határellenőrzéseket és a vámvizsgálatokat, így a határátlépés jelentősen egyszerűbbé válik a helyiek, a turisták és a naponta ingázó munkavállalók számára.

Gibraltár: lebontották az utolsó nyugat-európai határkerítést Fotó: Shutterstock

A megállapodás értelmében Spanyolország végzi majd a schengeni övezethez kapcsolódó ellenőrzéseket a gibraltári repülőtéren és kikötőben. A változás részeként lebontották azt a határkerítést is, amely 1908 óta fizikailag elválasztotta Gibraltárt Spanyolországtól.

Gibraltárban mintegy 40 ezren élnek, gazdasága pedig nagymértékben támaszkodik arra a körülbelül 15 ezer spanyol munkavállalóra, akik naponta lépik át a határt. A korábbi rendszerben a csúcsidőszakokban rendszeresen hosszú sorok alakultak ki, különösen akkor, amikor politikai feszültség alakult ki Madrid és London között.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a határ menti La Línea de la Concepción városában személyesen is megtekintette a kerítés utolsó szakaszának elbontását. A kormányfő szerint ezzel „bezárult egy nyílt seb”, és új korszak kezdődik az együttélés és a közös gazdasági fejlődés terén.

Fabian Picardo, Gibraltár miniszterelnöke szintén történelmi jelentőségűnek nevezte a megállapodást. Kiemelte, hogy a szerződés nem érinti a brit fennhatóságot, ugyanakkor megkönnyíti a mindennapi életet, kiszámíthatóbb jogi környezetet teremt és erősíti a térség gazdaságát.

A brit Európa-ügyi miniszter, Stephen Doughty szerint a szerződés „különleges pillanat”, míg Maroš Šefčovič európai biztos úgy fogalmazott: a megállapodás a közös jólétet szolgálja, és megszünteti a napi 15 ezer határátkelő előtt álló akadályokat.

Az egyezség következtében Gibraltár gyakorlatilag a schengeni övezet részévé válik a szabad mozgás szempontjából. Ugyanakkor az Egyesült Királyságból érkező utazóknak a jövőben át kell esniük az Európai Unió új beléptető rendszerének (EES) ujjlenyomat- és arcfelismerésen alapuló ellenőrzésén a gibraltári repülőtéren.

A spanyol kormány régóta igényt tart Gibraltárra, amely 1713-ban, az utrechti béke értelmében került brit fennhatóság alá. A Brexit után Madrid ismét felvetette a közös szuverenitás lehetőségét, ezt azonban London és Gibraltár egyaránt elutasította.

A két terület kapcsolata korábban hosszú időre teljesen megszakadt: Francisco Franco diktátor 1969-ben lezáratta a szárazföldi határt, ami családokat szakított szét és emberek ezreit fosztotta meg a munkájától. A határ csak 1982-ben nyílt meg újra.