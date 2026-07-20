Ma ünnepli 46. születésnapját Gisele Bündchen: 15 érdekesség a szupermodellről

Július 20-án ünnepli 46. születésnapját Gisele Bündchen, aki nemcsak a divatvilág egyik legnagyobb ikonja, hanem sikeres üzletasszony, környezetvédelmi aktivista és rekordokat döntő szupermodell is.

Gisele Bündchen 46 éves lett.

Fotó: Angela Weiss / AFP

Összegyűjtöttünk a brazil szépségről 15 érdekességet, amelyek közül több talán még a legnagyobb rajongóknak is újdonság lehet.

1. Ikertestvére is van

Gisele Caroline Bündchen 1980. július 20-án született Brazília Rio Grande do Sul államában. Öt lánytestvére van, köztük kétpetéjű ikertestvére, Patrícia.

2. Nem készült modellnek

Gyerekként profi röplabdázó szeretett volna lenni. Édesanyja önbizalom- és testtartás-fejlesztő modelltanfolyamra íratta be őt és két testvérét, ami végül teljesen megváltoztatta az életét – derül ki egy korábbi Vogue cikkből.

3. Egy McDonald's-ban fedezték fel

Mindössze 13 éves volt, amikor egy iskolai kirándulás során betértek egy São Pauló-i McDonald's étterembe. Ott figyelt fel rá az Elite Model Management egyik modellügynöke, aki azonnal meglátta benne a lehetőséget. Gisele akkor még nem is gondolt arra, hogy modellkarrier várhat rá.

4. Csak negyedik lett első modellversenyén

Az Elite Look of the Year verseny nemzetközi döntőjében negyedik helyen végzett, mégis ez indította el világhódító karrierjét. Röviddel ezután profi modellként kezdett dolgozni, és néhány éven belül már a New York-i divathéten vonult a kifutón.

5. Alexander McQueen tette világsztárrá

Az áttörést az 1997-es Alexander McQueen-bemutató hozta meg számára. A tervező annyira lenyűgözőnek találta a kisugárzását, hogy a "The Body" becenevet adta neki.

1998-ban debütált a brit Vogue címlapján, majd kevesebb mint négy év alatt tízszer szerepelt a magazin borítóján.

Ezzel még Kate Mossot is megelőzte, aki ugyanebben az időszakban kilenc Vogue-címlapig jutott.

6. A „heroin chic” korszak egyik lezárójának tartják

A divatszakma szerint Gisele Bündchen sportos, egészséges megjelenése új irányt hozott a kifutókra. A Vogue és több divatszakértő is úgy véli, hogy ő lett annak a szemléletváltásnak a jelképe, amely fokozatosan háttérbe szorította a kilencvenes évek „heroin chic” trendjét.