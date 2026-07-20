Ma ünnepli 46. születésnapját Gisele Bündchen: 15 érdekesség a szupermodellről

Július 20-án ünnepli 46. születésnapját Gisele Bündchen, aki nemcsak a divatvilág egyik legnagyobb ikonja, hanem sikeres üzletasszony, környezetvédelmi aktivista és rekordokat döntő szupermodell is.
Összegyűjtöttünk a brazil szépségről 15 érdekességet, amelyek közül több talán még a legnagyobb rajongóknak is újdonság lehet.
1. Ikertestvére is van
Gisele Caroline Bündchen 1980. július 20-án született Brazília Rio Grande do Sul államában. Öt lánytestvére van, köztük kétpetéjű ikertestvére, Patrícia.
2. Nem készült modellnek
Gyerekként profi röplabdázó szeretett volna lenni. Édesanyja önbizalom- és testtartás-fejlesztő modelltanfolyamra íratta be őt és két testvérét, ami végül teljesen megváltoztatta az életét – derül ki egy korábbi Vogue cikkből.
3. Egy McDonald's-ban fedezték fel
Mindössze 13 éves volt, amikor egy iskolai kirándulás során betértek egy São Pauló-i McDonald's étterembe. Ott figyelt fel rá az Elite Model Management egyik modellügynöke, aki azonnal meglátta benne a lehetőséget. Gisele akkor még nem is gondolt arra, hogy modellkarrier várhat rá.
4. Csak negyedik lett első modellversenyén
Az Elite Look of the Year verseny nemzetközi döntőjében negyedik helyen végzett, mégis ez indította el világhódító karrierjét. Röviddel ezután profi modellként kezdett dolgozni, és néhány éven belül már a New York-i divathéten vonult a kifutón.
5. Alexander McQueen tette világsztárrá
Az áttörést az 1997-es Alexander McQueen-bemutató hozta meg számára. A tervező annyira lenyűgözőnek találta a kisugárzását, hogy a "The Body" becenevet adta neki.
1998-ban debütált a brit Vogue címlapján, majd kevesebb mint négy év alatt tízszer szerepelt a magazin borítóján.
Ezzel még Kate Mossot is megelőzte, aki ugyanebben az időszakban kilenc Vogue-címlapig jutott.
6. A „heroin chic” korszak egyik lezárójának tartják
A divatszakma szerint Gisele Bündchen sportos, egészséges megjelenése új irányt hozott a kifutókra. A Vogue és több divatszakértő is úgy véli, hogy ő lett annak a szemléletváltásnak a jelképe, amely fokozatosan háttérbe szorította a kilencvenes évek „heroin chic” trendjét.
7. Rekordösszegű Victoria's Secret-szerződést kapott
2000-ben 25 millió dolláros szerződést írt alá a Victoria's Secrettel, amely akkoriban minden idők egyik legnagyobb modellmegállapodásának számított.
8. Évekig ő volt a világ legjobban fizetett modellje
A Forbes rangsora szerint Gisele Bündchen hosszú éveken át a világ legjobban fizetett modellje volt, és éveken keresztül vezette a lista élét. Sikereit nemcsak kifutós munkáinak, hanem jövedelmező reklámszerződéseinek és üzleti befektetéseinek is köszönhette.
9. Több mint 600 magazin címlapján szerepelt
Pályafutása során több mint hatszáz magazin címlapjára került, ami minden idők egyik legsikeresebb modelljévé teszi.
10. Színészként is kipróbálta magát
2004-ben a Taxi című akcióvígjátékban alakította Vanessa karakterét, amely első jelentősebb filmszerepe volt. Két évvel később feltűnt Az ördög Pradát visel című sikerfilmben is, ahol Serena, egy divatmagazin munkatársának szerepét játszotta.
11. Naponta meditál
Huszonéves kora óta minden nap meditál, rendszeresen jógázik, és a mentális egészség fontosságáról is gyakran beszél.
12. Leonardo DiCapriótól Tom Bradyig – híres szerelmei
Gisele magánélete is sokszor a címlapokra került. 2000 és 2005 között Leonardo DiCaprióval alkotott egy párt, kapcsolatuk Hollywood egyik legismertebb románca volt – idézi fel a People. Ezután rövid ideig a 11-szeres szörfvilágbajnok Kelly Slaterrel járt, majd 2006-ban egy vakrandin ismerkedett meg az NFL-legenda Tom Bradyvel. A pár 2009-ben összeházasodott, két gyermekük született, de 2022-ben elváltak. Bündchen jelenlegi párja a brazil jiu-jitsu oktató Joaquim Valente, akivel 2023 óta alkotnak egy párt, és 2025-ben megszületett első közös gyermekük.
13. A környezetvédelem az egyik legfontosabb ügye
Évek óta aktívan támogatja a természetvédelmet, az esőerdők megóvását és számos humanitárius kezdeményezést. A 2010-es haiti földrengés után 1,5 millió dollárt adományozott a károsultak megsegítésére.
14. Több nyelven is könnyedén boldogul
Anyanyelve a portugál, de a nemzetközi karrierjének köszönhetően folyékonyan beszél angolul, emellett spanyolul, olaszul és franciául is meg tud szólalni. Brazília mellett hosszú éveket élt az Egyesült Államokban, és munkája során rendszeresen használta ezeket a nyelveket a világ legnagyobb divatházaival és magazinjaival való együttműködés során.
15. Ikonikussá tette a „horse walk” kifutóstílust
Gisele Bündchent a divatvilág a lendületes, erőteljes kifutójárásáról is ismeri, amelyet „horse walk” néven emlegetnek. A magas térdemelésekkel és határozott lépésekkel előadott stílus annyira összeforrt a nevével, hogy sokan neki tulajdonítják a népszerűsítését.