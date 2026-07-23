890 millió eurós bírságot kapott a Google az Európai Uniótól

Az Európai Unió csütörtökön 890 millió eurós (323,6 milliárd forintos) bírsággal sújtotta a Google-t, miután azt állította, hogy a technológiai óriás megszegte a digitális trösztellenes szabályozásokat azzal, hogy a Google Play és annak mindenütt jelenlévő keresőmotorja segítségével a fogyasztókat a saját szolgáltatásai és alkalmazásai felé terelte, a versenytársak kárára. Ez volt Brüsszel legutóbbi komolyabb csapása a nagy techvállalatokra.

Bírságot kapott a Google az Európai Uniótól. (Képünk illusztráció) Fotó: Solen Feyissa / Unsplash

Bírságot kapott a Google az Európai Uniótól

A Google nemrégiben elveszítette a fellebbezést az EU által kiszabott trösztellenes bírság ügyében, amelyet azért kapott, mert a mobil Android operációs rendszerének dominanciáján keresztül korlátozta a versenyt és szűkítette a fogyasztók választási lehetőségeit. Az Európai Bizottság közölte, hogy a techóriás ellen folytatott vizsgálat után a fogyasztók érdekében járt el.

A legjobb termékeknek azért kell sikeresnek lenniük, mert jobbak, nem pedig azért, mert a keresőmotort üzemeltető cég tulajdonában vannak. Az európai fogyasztóknak pedig joguk van ahhoz, hogy az alkalmazásfejlesztők megmondják nekik, hol iratkozhatnak fel a legjobb ajánlatokra, még akkor is, ha az alkalmazásbolt tulajdonosa nem kap jutalékot

- mondta Teresa Ribera, a bizottság tiszta, igazságos és versenyképes átmenetért felelős ügyvezető alelnöke.

Kent Walker, a Google globális ügyekért felelős elnöke élesen bírálta a bírságot, és úgy fogalmazott, hogy az „egy kis csoport önző panaszosa által kikényszerített termékromlás”, amely negatív hatással lesz az európai vállalkozásokra és fogyasztókra. Hozzátette, hogy az EU digitális piaci törvényjavaslata arra kényszeríti a Google-t, hogy „megszüntesse az európaiak által kedvelt valós idejű keresési funkciókat, mint például az azonnali árképzést és a szállodák, repülőjegyek és éttermek közvetlen elérhetőségét, és lebontsa a Google Play biztonsági védelmeit” - idézte az AP News.