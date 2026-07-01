Halálos erdőtűz pusztít Görögországban, óriási bajban a tűzoltók

Hatalmas erőkkel harcolnak a helyi hatóságok az ellen az ellenőrizhetetlenné vált Észak-Görögországban kitört erdőtűz ellen, amely már legalább két ember életét követelte. Az egyik férfi holttestét a Thesszalonikitől mintegy 15 kilométerre északnyugatra fekvő Liti közelében, egy leégett területen találták meg, míg a második, egyelőre azonosítatlan holttestet egy erdős részen álló házban, a település közelében közelében találták meg. A lángok miatt egy falu lakóit is evakuálni kellett. A görög erdőtűz miatt hatóságok egy 12 évest eltűntként keresnek, míg egy nőt égési sérülésekkel kezelnek kórházban.

Görög erdőtűz: nem tudják megfékezni a lángokat. Fotó: Pixabay.com

A lángok megfékezésén jelenleg is több mint 100 tűzoltó, több tucat tűzoltóautó és legalább hét tűzoltó repülőgép dolgozik. A beszámolók szerint egy mintegy öt kilométer hosszú lángfallal küzdenek, amely továbbra is terjed.

Görög erdőtűz: nem segít az időjárás

A tűz kedden, június 30-án helyi idő szerint 14:30 körül keletkezett, majd gyorsan átterjedt a közeli erdőre. A tűz keletkezésének oka egyelőre ismeretlen, azonban a térségben magas fokú erdőtűzveszély volt érvényben. A száraz időjárás és az erős szél jelentősen megnehezíti az oltási munkálatokat, és újra meg újra fellobbantja a lángokat.

A görög állami televízió, az ERT szerint a tűz több ingatlanban is károkat okozott, miközben a közeli Melissochori falu felé terjedt. Az eltűnt 12 éves gyermek feltehetően annak a férfinak és a sérült nőnek a fia, akik az érintett házban tartózkodtak.

Görögországban a nyári aszályok és hőhullámok miatt az ilyen tüzek az utóbbi években egyre gyakoribbá váltak

- írja a BBC.