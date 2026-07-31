Bőröndbe rejtve találták meg egy nő holttestét Görögországban

Görögország egyik szigetén rejtélyes körülmények között találták meg egy brit nő holttestét. A hatóságok egy bőröndben bukkantak az áldozatra, miközben megkezdték a nyomozást a haláleset körülményeinek tisztázására.

Görögország: brit nő holttestét találták meg egy bőröndbe rejtve

Fotó: Elisabeth-Jane Ross/Facebook

A rendőrség egyelőre nem közölt részleteket arról, hogyan halt meg a nő, és azt sem tudni, hogy a bőröndbe mikor és hogyan került a holttest.

A hatóságok az ügyet jelenleg gyanús halálesetként kezelik.

Rejtélyes körülmények között találták meg a nőt Görögországban

A brit állampolgárságú nő holttestére Görögországban találtak rá, miután egy elhagyott bőrönd miatt értesítették a hatóságokat. A helyszínre érkező rendőrök a csomag átvizsgálása során fedezték fel a holttestet. A nyomozók azonnal megkezdték a bizonyítékok gyűjtését, és megpróbálják rekonstruálni az áldozat utolsó napjait.

A nőt a 38 éves, skót Elizabeth Jane Ross-ként azonosították. Június 29-én érkezett Athénba. Előtte Cipruson járt, illetve az Egyesült Államokban utazgatott. Az ismerősei július 15-én hallottak felőle utoljára.

A rendőrség vizsgálja a halál okát

A nyomozás egyik legfontosabb kérdése, hogy a nő halála mikor és milyen körülmények között következett be.

A rendőrség szakértői vizsgálatokkal próbálják meghatározni a halál pontos okát, miközben adatokat gyűjtenek az áldozat mozgásáról és kapcsolatairól.

A hatóságok egyelőre óvatosan fogalmaznak, és nem erősítették meg, hogy gyilkosság történt volna, de a holttest elrejtésének módja miatt minden lehetséges verziót vizsgálnak.

A görögországi eset újabb rejtélyes külföldi halálesetként került a figyelem középpontjába, miközben a nyomozók azon dolgoznak, hogy választ találjanak arra, mi történt a brit nővel.