Kitört a pánik a magyarok kedvelt üdülőhelyén: halálos veszély jelent meg a vízben

A klímaváltozás miatt felmelegedő tengervizek új, váratlan veszélyeket hoztak a mediterrán térségben. Görögország egyik öblében most először úszó védőgátat telepítettek, hogy megóvják a fürdőzőket a veszélyes, hosszú fogú tüskéshalaktól.

Görögország: úszó védőgátat telepítettek a mérgező halak ellen a klímaváltozás miatt (A kép illusztráció)

Fotó: 123RF

Az intézkedés célja, hogy biztonságosabbá tegye a nyári fürdőzést, miután a térségben egyre gyakoribbá váltak a mérgező és invazív halfajok.

A helyiek szerint a biztonságérzet sokat javult azóta, hogy a hálószerű gát megjelent az öbölben. A gyerekek már nem merészkedhetnek ki a kijelölt fürdőzési zónán túlra, a hatóságok pedig azt remélik, hogy a megoldás hosszabb távon is működőképes lesz.

A jelenség hátterében a szakértők szerint a klímaváltozás áll: a melegebb tengervizek miatt olyan fajok is megjelennek a Földközi-tengerben, amelyek korábban nem voltak jellemzőek. A legnagyobb aggodalmat a mérgező tüskéshalak okozzák, amelyek komoly sérüléseket és mérgezést is okozhatnak.

A görög hatóságok szerint az úszó védőgát egyelőre kísérleti jellegű, de ha beválik, más partszakaszokon is bevezethetik.

Szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a tengeri ökoszisztéma gyors változása hosszú távon nehezen kontrollálható, és a mostani intézkedések csak részmegoldást jelenthetnek.

A helyiek mindenesetre remélik, hogy a gát valóban biztonságosabbá teszi a fürdőzést – még ha a tenger élővilága közben végleg átalakul is.

Görögországban nem csak a most megjelent veszélyes hal miatt kell aggódnia a nyaralóknak, hanem az egyre gyakoribb pusztító erdőtüzek miatt is.