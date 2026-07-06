Félelmetes, ami Görögországban történik – látványos képeken a pusztító lángok

Súlyos helyzetet okoznak a görögországi tüzek. A hatóságok több térségben is nagy erőkkel dolgoznak a lángok megfékezésén.

A görögországi tüzek oltásán tűzoltók, repülőgépek és helikopterek is dolgoznak

Fotó: GettyImages/Bloomberg / Bloomberg

Hol okoznak gondot a görögországi tüzek?

Görögországban Thesszaloniki közelében egy hulladék-újrahasznosító telepen keletkezett tűz miatt több városrészben arra kérték a lakosokat, hogy a mérgező füst miatt maradjanak zárt térben, és tartsák csukva az ajtókat, illetve az ablakokat – számolt be róla az NBC News.

Athéntól nyugatra, Mandra térségében egy újabb erdőtűz oltásán több mint 150 tűzoltó, önkéntesek, valamint tűzoltó repülőgépek és helikopterek dolgoznak. A Thesszaloniki melletti tűzben több épület is megrongálódott, a hatóságok pedig őrizetbe vettek egy 76 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy gondatlanságból okozta a tüzet.

A görög tűzoltóság szóvivője szerint az országban keletkező erdőtüzek mintegy 85 százalékát emberi gondatlanság okozza. A leggyakoribb kiváltó okok közé tartoznak a mezőgazdasági gépek által okozott szikrák, az eldobott cigarettacsikkek és a szabadtéri grillezés.

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