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erdőtűz

Félelmetes, ami Görögországban történik – látványos képeken a pusztító lángok

28 perce
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A görögországi tüzek több térségben is komoly beavatkozást tettek szükségessé. Thesszaloniki közelében egy ipari tűz miatt mérgező füstre figyelmeztették a lakosságot, Athéntól nyugatra pedig erdőtűz pusztít.
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erdőtűzSpanyolországGörögországPortugália

Súlyos helyzetet okoznak a görögországi tüzek. A hatóságok több térségben is nagy erőkkel dolgoznak a lángok megfékezésén.

A görögországi tüzek oltásán tűzoltók, repülőgépek és helikopterek is dolgoznak Fotó: GettyImages/Bloomberg / Bloomberg
A görögországi tüzek oltásán tűzoltók, repülőgépek és helikopterek is dolgoznak
Fotó: GettyImages/Bloomberg / Bloomberg

Hol okoznak gondot a görögországi tüzek?

Görögországban Thesszaloniki közelében egy hulladék-újrahasznosító telepen keletkezett tűz miatt több városrészben arra kérték a lakosokat, hogy a mérgező füst miatt maradjanak zárt térben, és tartsák csukva az ajtókat, illetve az ablakokat – számolt be róla az NBC News.

Athéntól nyugatra, Mandra térségében egy újabb erdőtűz oltásán több mint 150 tűzoltó, önkéntesek, valamint tűzoltó repülőgépek és helikopterek dolgoznak. A Thesszaloniki melletti tűzben több épület is megrongálódott, a hatóságok pedig őrizetbe vettek egy 76 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy gondatlanságból okozta a tüzet.

A görög tűzoltóság szóvivője szerint az országban keletkező erdőtüzek mintegy 85 százalékát emberi gondatlanság okozza. A leggyakoribb kiváltó okok közé tartoznak a mezőgazdasági gépek által okozott szikrák, az eldobott cigarettacsikkek és a szabadtéri grillezés.

A képre kattintva galéria nyílik:

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GREECE-FIRE-ENVIRONMENT
GREECE-FIRE-ENVIRONMENT
Wildfire continues near Thessaloniki as firefighters battle blaz
Wildfire continues near Thessaloniki as firefighters battle blaz
Wildfire continues near Thessaloniki as firefighters battle blaz
Wildfire continues near Thessaloniki as firefighters battle blaz
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Galéria: Pusztító tűzvész tombol Görögországban
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Pusztító tűzvész tombol Görögországban

A görög hatóságok az elmúlt években technológiai fejlesztésekkel is igyekeznek javítani a védekezést: idén tavasszal négy, az erdőtüzek megfigyelését segítő műholdat állítottak pályára.

Európa több országában is erdőtüzek pusztítanak

Közép-Portugáliában, Vouzela térségében több mint 1200 tűzoltó dolgozik a csütörtök óta égő erdőtűz megfékezésén. Az Európai Unió Copernicus műholdas szolgálatának adatai szerint a lángok már mintegy 30 ezer hektárnyi területet érintettek. A portugál hatóságok munkáját spanyol és olasz egységek, valamint tűzoltó repülőgépek is segítik.

Spanyolország északkeleti részén, Girona térségében péntek óta ég egy nagy kiterjedésű erdőtűz. A lángok már közel 5400 hektárt érintettek, a tűz kerülete pedig eléri a 40 kilométert. A helyi tűzoltóság szerint a tűz teljes megfékezése továbbra is komoly kihívást jelent.

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