Félelmetes, ami Görögországban történik – látványos képeken a pusztító lángok

Súlyos helyzetet okoznak a görögországi tüzek. A hatóságok több térségben is nagy erőkkel dolgoznak a lángok megfékezésén.
Hol okoznak gondot a görögországi tüzek?
Görögországban Thesszaloniki közelében egy hulladék-újrahasznosító telepen keletkezett tűz miatt több városrészben arra kérték a lakosokat, hogy a mérgező füst miatt maradjanak zárt térben, és tartsák csukva az ajtókat, illetve az ablakokat – számolt be róla az NBC News.
Athéntól nyugatra, Mandra térségében egy újabb erdőtűz oltásán több mint 150 tűzoltó, önkéntesek, valamint tűzoltó repülőgépek és helikopterek dolgoznak. A Thesszaloniki melletti tűzben több épület is megrongálódott, a hatóságok pedig őrizetbe vettek egy 76 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy gondatlanságból okozta a tüzet.
A görög tűzoltóság szóvivője szerint az országban keletkező erdőtüzek mintegy 85 százalékát emberi gondatlanság okozza. A leggyakoribb kiváltó okok közé tartoznak a mezőgazdasági gépek által okozott szikrák, az eldobott cigarettacsikkek és a szabadtéri grillezés.
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A görög hatóságok az elmúlt években technológiai fejlesztésekkel is igyekeznek javítani a védekezést: idén tavasszal négy, az erdőtüzek megfigyelését segítő műholdat állítottak pályára.
Európa több országában is erdőtüzek pusztítanak
Közép-Portugáliában, Vouzela térségében több mint 1200 tűzoltó dolgozik a csütörtök óta égő erdőtűz megfékezésén. Az Európai Unió Copernicus műholdas szolgálatának adatai szerint a lángok már mintegy 30 ezer hektárnyi területet érintettek. A portugál hatóságok munkáját spanyol és olasz egységek, valamint tűzoltó repülőgépek is segítik.
Spanyolország északkeleti részén, Girona térségében péntek óta ég egy nagy kiterjedésű erdőtűz. A lángok már közel 5400 hektárt érintettek, a tűz kerülete pedig eléri a 40 kilométert. A helyi tűzoltóság szerint a tűz teljes megfékezése továbbra is komoly kihívást jelent.