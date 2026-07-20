Egyetlen falat az ízletes, lédús gyümölcsből is komoly bajt okozhat gyógyszerszedés mellett

A grépfrút egy fontos enzim működését blokkolhatja, ezért bizonyos gyógyszerek hatóanyaga veszélyesen felhalmozódhat a szervezetben. Már egyetlen gyümölcs vagy 200 milliliter grépfrútlé hatása is akár 72 órán át tarthat.

Veszélyes lehet a grépfrút evése, pár gyógyszer szedése mellett (A kép illusztráció) Forrás: Pexels

Veszélyes lehet a grépfrút egyes gyógyszerek mellett

A nyári hőségben sokan gyümölcslevekkel, turmixokkal és koktélokkal frissítik magukat, ám egy orvos arra figyelmeztetett, hogy a grépfrút bizonyos gyógyszerek mellett komoly egészségügyi kockázatot jelenthet.

Nicole James illinois-i orvos szerint a gyümölcsben található furanokumarinok és flavonoidok gátolják a CYP3A4 nevű enzimet. Ez az enzim fontos szerepet játszik több szájon át szedett gyógyszer lebontásában. Ha működését a grépfrút blokkolja, a hatóanyagok a szokásosnál jóval magasabb koncentrációban kerülhetnek a vérbe.

Ez különösen veszélyes lehet sztatinok, egyes antidepresszánsok, vérnyomáscsökkentők és nyugtatók szedése mellett. A túl magas gyógyszerszint izomkárosodást, görcsöket, szédülést, alacsony vérnyomást, erős álmosságot, valamint légzéslassulást is okozhat.

A szakértő szerint már egyetlen grépfrút vagy körülbelül 200 milliliter grépfrútlé is klinikailag jelentős kölcsönhatást válthat ki. A hatás akár 72 órán át fennmaradhat, ezért a betegeknek a vegyes gyümölcslevekre, turmixokra és koktélokra is figyelniük kell. Grépfrút kerülhet például palomába, greyhoundba, egyes margaritákba és sea breeze koktélokba is.

Az orvos azt tanácsolja, hogy aki rendszeresen fogyaszt nagyobb mennyiségű grépfrútot, mindenképpen jelezze ezt kezelőorvosának.

A gyógyszert szedőknek ezért érdemes elolvasniuk a betegtájékoztatót is, mivel abban külön figyelmeztetés szerepelhet a grépfrút és a készítmény együttes fogyasztásának veszélyeiről – olvasható a New York Post cikkében.

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