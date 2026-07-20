Hatalmas grizzly állta el a túrázók útját, így menekültek meg – videó

A három túrázó Délkelet-Alaszkában, az Anan Creek Wildlife Observatory közelében kirándult, amikor egy kanyar után hirtelen egy grizzlymedvével találták szembe magukat. Az állat – amelyet a helyiek „Scuba Sue” néven ismernek – éppen lazac után kutatott a patak mentén.
A kirándulók korábban már több fekete medvét is láttak a környéken, ezért tudták, hogy olyan területen járnak, ahol gyakoriak a nagyragadozók. Arra azonban nem számítottak, hogy egy grizzlyt ilyen közelről látnak.
A parkőrök tanácsa mentette meg őket a grizzlytől
A felvételen látható, ahogy a medve néhány méterre megközelíti a túrázókat. Mivel az ösvény rendkívül keskeny volt, nem tudtak egyszerűen kitérni az állat elől.
A kirándulók felidézték a parkőrök korábbi biztonsági útmutatását: nyugodtan beszéltek a medvéhez, nem futottak el, és lassan hátrálni kezdtek, hogy elegendő helyet biztosítsanak neki az áthaladáshoz.
Elmondásuk szerint rettenetesen megijedtek, de tudták, hogy pánikba esni vagy menekülni a lehető legrosszabb döntés lenne.
Néhány feszült perc után a grizzly végül elsétált mellettük, és folytatta útját a folyó felé.
A túrázók szerint idén késik a lazacok vonulása, amelyek a medvék egyik legfontosabb táplálékát jelentik. Emiatt az állatok éhesebbek lehetnek, ami veszélyesebbé teheti az ilyen váratlan találkozásokat – írja a New York Post.
A három túrázó végül sértetlenül megúszta a találkozást, de elmondásuk szerint életük egyik legijesztőbb élménye volt.
Ordítva menekültek a turisták a grizzly elől
Horrorjelenet játszódott le az amerikai Glacier Nemzeti Parkban. Két túrázó élet-halál harcot vívott két hatalmas grizzlymedvével, az egészről pedig videó is készült. A felvétel megtekinthető az Origo oldalán.
Rátörte a vendégekre a hotelszoba ajtaját egy medve
Barna medve tört be egy hotelszobába Tibetben, az ott lévő két vendég rémülten figyelte az állatot. A medvetámadás veszélye miatt a szálloda azonnal megerősítette a biztonsági intézkedéseket.