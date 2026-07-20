Hatalmas grizzly állta el a túrázók útját, így menekültek meg – videó

A három túrázó Délkelet-Alaszkában, az Anan Creek Wildlife Observatory közelében kirándult, amikor egy kanyar után hirtelen egy grizzlymedvével találták szembe magukat. Az állat – amelyet a helyiek „Scuba Sue” néven ismernek – éppen lazac után kutatott a patak mentén.

Grizzlyvel nézett farkasszemet három túrázó Alaszkában (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A kirándulók korábban már több fekete medvét is láttak a környéken, ezért tudták, hogy olyan területen járnak, ahol gyakoriak a nagyragadozók. Arra azonban nem számítottak, hogy egy grizzlyt ilyen közelről látnak.

A parkőrök tanácsa mentette meg őket a grizzlytől

A felvételen látható, ahogy a medve néhány méterre megközelíti a túrázókat. Mivel az ösvény rendkívül keskeny volt, nem tudtak egyszerűen kitérni az állat elől.

A kirándulók felidézték a parkőrök korábbi biztonsági útmutatását: nyugodtan beszéltek a medvéhez, nem futottak el, és lassan hátrálni kezdtek, hogy elegendő helyet biztosítsanak neki az áthaladáshoz.

Elmondásuk szerint rettenetesen megijedtek, de tudták, hogy pánikba esni vagy menekülni a lehető legrosszabb döntés lenne.

Néhány feszült perc után a grizzly végül elsétált mellettük, és folytatta útját a folyó felé.

A túrázók szerint idén késik a lazacok vonulása, amelyek a medvék egyik legfontosabb táplálékát jelentik. Emiatt az állatok éhesebbek lehetnek, ami veszélyesebbé teheti az ilyen váratlan találkozásokat – írja a New York Post.

A három túrázó végül sértetlenül megúszta a találkozást, de elmondásuk szerint életük egyik legijesztőbb élménye volt.

WATCH: A group of hikers recount the heart-dropping moment they came face to face with a grizzly in Alaska.



"We remembered what the rangers told us... be big, talk to the bear, keep it calm, and get out of its way," one hiker says.



Their calm response gave the bear room to… pic.twitter.com/74VndhbblS — Fox News (@FoxNews) July 18, 2026