Kigyulladt egy cipőgyár Kínában, rengeteg ember meghalt

Súlyos tűz pusztított egy gyár épületében Kínában, ahol legalább 28 ember meghalt. A tragédia egy cipőgyárban történt Jinjiang városában, amelyet Kína cipőipari központjaként tartanak számon.
Legalább 28 ember meghalt, miután tűz ütött ki egy cipőgyárban a kínai Fujian tartományban. A gyár Jinjiang városában működött, ahol a cipőgyártás az egyik legfontosabb iparág.
Legalább 28 ember meghalt egy kínai cipőgyárban kitört tűzben
Legalább 28 ember meghalt, miután tűz ütött ki egy cipőgyárban a kínai Fujian tartományban fekvő Jinjiang városában – jelentette a kínai állami média. A Xinhua felvételein hatalmas lángok és sűrű fekete füst látható. Hszi Csin-ping kínai elnök korábban jelentős számú áldozatról beszélt. Jinjiangot Kína cipőfővárosaként emlegetik – írja a BBC.
Robbanás tört ki egy tűzijátékgyárban – sok halott, rengeteg sérült
Egy súlyos ipari baleset rázta meg Közép-Kínát, amikor felrobbant egy tűzijátékgyár Hunan tartományban. A robbanás következtében legalább 21 ember meghalt a hivatalos jelentések szerint.
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