Kigyulladt egy cipőgyár Kínában, rengeteg ember meghalt

Legalább 28 ember meghalt, miután tűz ütött ki egy cipőgyárban a kínai Fujian tartományban. A gyár Jinjiang városában működött, ahol a cipőgyártás az egyik legfontosabb iparág.

Tűz ütött ki egy kínai cipőgyárban, legalább 28 ember meghalt. A lángok Jinjiang városában pusztítottak, Kína egyik fontos cipőipari központjában (A kép illusztráció)

Fotó: Pixabay.com

Legalább 28 ember meghalt egy kínai cipőgyárban kitört tűzben

Legalább 28 ember meghalt, miután tűz ütött ki egy cipőgyárban a kínai Fujian tartományban fekvő Jinjiang városában – jelentette a kínai állami média. A Xinhua felvételein hatalmas lángok és sűrű fekete füst látható. Hszi Csin-ping kínai elnök korábban jelentős számú áldozatról beszélt. Jinjiangot Kína cipőfővárosaként emlegetik – írja a BBC.

#BREAKING A fire broke out at a shoe factory in Jinjiang, China's Fujian Province, around noon on Thursday.



Firefighters and medics are dispatched to the scene. Officials said some people are trapped or missing, and rescue crews are still working to reach the affected area. pic.twitter.com/03xKzTrcUZ — CGTN (@CGTNOfficial) July 9, 2026

Robbanás tört ki egy tűzijátékgyárban – sok halott, rengeteg sérült

Egy súlyos ipari baleset rázta meg Közép-Kínát, amikor felrobbant egy tűzijátékgyár Hunan tartományban. A robbanás következtében legalább 21 ember meghalt a hivatalos jelentések szerint.