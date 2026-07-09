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tűz

Kigyulladt egy cipőgyár Kínában, rengeteg ember meghalt

14 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Súlyos tűz pusztított egy gyár épületében Kínában, ahol legalább 28 ember meghalt. A tragédia egy cipőgyárban történt Jinjiang városában, amelyet Kína cipőipari központjaként tartanak számon.
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tűzmeghaltKínai Népköztársaság

Legalább 28 ember meghalt, miután tűz ütött ki egy cipőgyárban a kínai Fujian tartományban. A gyár Jinjiang városában működött, ahol a cipőgyártás az egyik legfontosabb iparág.

Tűz ütött ki egy kínai cipőgyárban, legalább 28 ember meghalt. A lángok Jinjiang városában pusztítottak, Kína egyik fontos cipőipari központjában.
Tűz ütött ki egy kínai cipőgyárban, legalább 28 ember meghalt. A lángok Jinjiang városában pusztítottak, Kína egyik fontos cipőipari központjában (A kép illusztráció)
Fotó: Pixabay.com

Legalább 28 ember meghalt egy kínai cipőgyárban kitört tűzben

Legalább 28 ember meghalt, miután tűz ütött ki egy cipőgyárban a kínai Fujian tartományban fekvő Jinjiang városában – jelentette a kínai állami média. A Xinhua felvételein hatalmas lángok és sűrű fekete füst látható. Hszi Csin-ping kínai elnök korábban jelentős számú áldozatról beszélt. Jinjiangot Kína cipőfővárosaként emlegetik – írja a BBC.

Robbanás tört ki egy tűzijátékgyárban – sok halott, rengeteg sérült

Egy súlyos ipari baleset rázta meg Közép-Kínát, amikor felrobbant egy tűzijátékgyár Hunan tartományban. A robbanás következtében legalább 21 ember meghalt a hivatalos jelentések szerint.

 

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