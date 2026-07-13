"Számára a férj és az édesapa szerepe jelentette a legnagyobb örömöt" - váratlanul hunyt el az ötgyermekes apa és edző, mindent beborít a gyász

Gyászol az észak-karolinai sportközösség: tragikusan és váratlanul meghalt a 39 éves Jack Roney, az NC State Egyetem egykori úszója és segédedzője. A többgyermekes családapa július 5-én hunyt el, csupán néhány nappal azután, hogy feleségével megünnepelték 15. házassági évfordulójukat. Halálhírét az NC State úszó- és műugrócsapat jelentette be kiemelve: Jack mindenekelőtt apa volt.

Gyász: váratlanul életét vesztette a családapa és szeretett úszóedző Fotó: GoFundMe

Mély fájdalommal értesültünk egykori segédedzőnk és egyetemünk egykori hallgatója, Jack Roney haláláról. Gondolataink és imáink a Roney családdal vannak ebben a nehéz időszakban. Mindazt, amit a csapatunkért és a közösségünkért tett, soha nem felejtjük el

– írták.

Jack Roney az NC State színeiben versenyzett, ahol 2008 és 2011 között ő tartotta az egyetem 200 yardos mellúszásának rekordját, majd segédedzőként folytatta munkáját. Az egyetemen ismerte meg későbbi feleségét, Maresát, aki szintén az NC State úszócsapatának tagja volt. A házaspárnak öt gyermeke született, akik jelenleg 3 és 11 év közöttiek. Később a szoftverértékesítés területén helyezkedett el.

Gyász: váratlanul életét vesztette a családapa és szeretett úszóedző

Jack a gyászjelentése szerint mindig tele volt energiával és céltudatossággal. Rendszeresen járt hajnali CrossFit-edzésekre, önkénteskedett és szinte egyetlen alkalmat sem hagyott ki, amikor gyermekei sportversenyen, fellépésen vagy más iskolai programon szerepeltek. Családja azonban kiemelte: mindenek felett a szerettei voltak számára a legfontosabbak.

Jack számára a férj és az édesapa szerepe jelentette a legnagyobb örömöt és hivatást. Minden döntését a családja iránti szeretet, támogatás és gondoskodás vezérelte

– közölték hozzátéve, halála tragikus és váratlan körülmények között történt, pontos okát nem hozták nyilvánosságra: