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gyász

"Számára a férj és az édesapa szerepe jelentette a legnagyobb örömöt" - váratlanul hunyt el az ötgyermekes apa és edző, mindent beborít a gyász

1 órája
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Gyászol az NC State Egyetem közössége: váratlanul meghalt a korábbi úszó és segédedző, Jack Roney. A 39 éves családapa mindössze néhány nappal a házassági évfordulója után vesztette életét.
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gyászhaláltragédia

Gyászol az észak-karolinai sportközösség: tragikusan és váratlanul meghalt a 39 éves Jack Roney, az NC State Egyetem egykori úszója és segédedzője. A többgyermekes családapa július 5-én hunyt el, csupán néhány nappal azután, hogy feleségével megünnepelték 15. házassági évfordulójukat. Halálhírét az NC State úszó- és műugrócsapat jelentette be kiemelve: Jack mindenekelőtt apa volt. 

Gyász: váratlanul életét vesztette a családapa és szeretett úszóedző.
Gyász: váratlanul életét vesztette a családapa és szeretett úszóedző Fotó: GoFundMe

Mély fájdalommal értesültünk egykori segédedzőnk és egyetemünk egykori hallgatója, Jack Roney haláláról. Gondolataink és imáink a Roney családdal vannak ebben a nehéz időszakban. Mindazt, amit a csapatunkért és a közösségünkért tett, soha nem felejtjük el

 – írták.

Jack Roney az NC State színeiben versenyzett, ahol 2008 és 2011 között ő tartotta az egyetem 200 yardos mellúszásának rekordját, majd segédedzőként folytatta munkáját. Az egyetemen ismerte meg későbbi feleségét, Maresát, aki szintén az NC State úszócsapatának tagja volt. A házaspárnak öt gyermeke született, akik jelenleg 3 és 11 év közöttiek. Később a szoftverértékesítés területén helyezkedett el.

Gyász: váratlanul életét vesztette a családapa és szeretett úszóedző

Jack a gyászjelentése szerint mindig tele volt energiával és céltudatossággal. Rendszeresen járt hajnali CrossFit-edzésekre, önkénteskedett és szinte egyetlen alkalmat sem hagyott ki, amikor gyermekei sportversenyen, fellépésen vagy más iskolai programon szerepeltek. Családja azonban kiemelte: mindenek felett a szerettei voltak számára a legfontosabbak.

Jack számára a férj és az édesapa szerepe jelentette a legnagyobb örömöt és hivatást. Minden döntését a családja iránti szeretet, támogatás és gondoskodás vezérelte 

közölték hozzátéve, halála tragikus és váratlan körülmények között történt, pontos okát nem hozták nyilvánosságra:

Néhány nappal a 15. házassági évfordulójuk után Maresa elveszítette szeretett férjét. Jack mélyen hívő keresztény, szerető férj, édesapa és barát volt. Öröksége tovább él mindazokban, akiket megérintett, és abban a szeretetben, amelyet családjának és közösségének adott.

 

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