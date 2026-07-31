"Senkinek sem kívánom, hogy ezen kelljen keresztülmennie" – gyászolnak a szülők, napokkal a negyedik szülinapja előtt vesztették el kisfiukat

Nincs annál kegyetlenebb, mint amikor egy szülőnek el kell temetnie a saját gyermekét, pláne, ha az a gyermek még olyan keveset élt, mint a kis Woody Heron. A brit fiúcska 12 nappal a negyedik születésnapja előtt vesztette életét. Egyik pillanatban már jól volt, aztán rohantak vele a kórházba. Senki sem akadályozhatta meg a tragédiát.

Woody Heron háromévesen hunyt el, teljesen váratlanul. Az orvosok sem találtak igazi magyarázatot a halálára

Fotó: GoFundMe

Még aznap elhunyt a kisfiú, hogy kórházba került

Woody egészséges, fitt, mosolygós kisfiú volt. Egy nap azonban hirtelen rosszul lett: nehezen kapott levegőt, majd elkezdett minden színt elveszteni az arca. Teljesen sápadt volt már, úgy rohantak vele kórházba, ahol hiába kezdték meg a kezelését, még aznap életét vesztette. Mindez idén márciusban történt. Szerettei azóta sem tértek magukhoz.

"Senkinek sem kívánom, hogy ezen kelljen keresztülmennie" – jelentette ki a The Sun oldalának Woody édesapja, hozzátéve: azóta minden egyes napjukat elhunyt kisfiukra emlékezve élik párjával együtt. Abban reménykednek, hogy egyszer, odaát majd újra találkoznak. A család szeretné megérteni, mi is történt valójában, sajnos azonban úgy tűnik, soha nem fognak igazi válaszokat kapni arra, hogy miért vesztettek el egy teljesen egészséges kisfiút. Woddy halálát ugyanis a jelentések szerint megmagyarázhatatlan kisgyermekkori halál (SUDC) okozta. Ez egy olyan gyűjtőfogalom, ami az egy évnél idősebb gyermekek váratlan halálát fogja össze.

A kisfiú édesapja kénytelen elfogadni, mennyi mindenre nem lesz már lehetőségük a kisfiával.

"Megtanítani biciklizni, autót javítani, zenélni, átsegíteni egy kapcsolaton. Ezekre már nem lesz módunk" – jelentette ki összetörten. A családnak jelenleg kislányuk, a hétéves Evelyn ad erőt: "Nélküle teljesen elvesztünk volna!"

Ez minden szülő legrosszabb rémálma, és mi most ebben a rémálomban élünk

– összegezett a család.